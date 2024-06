Jessica Biel reaparece tras la polémica detención de Justin Timberlake

El nombre de Justin Timberlake se colocó en el centro de la polémica esta semana, pues se dio a conocer que la noche del lunes fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol en Sag Harbor, Nueva York. El cantante fue puesto en libertad mientras espera una resolución legal, por lo que tendrá que presentarse en la Corte el próximo 25 de junio. Durante este tiempo es probable que se mantenga alejado de las calles para evitar en lo posible a la prensa. Sin embargo, su esposa Jessica Biel ha tenido que seguir adelante con sus compromisos, por lo que ha reaparecido en público y su semblante no ha dejado a nadie indiferente.

©GettyImages



Jessica fue captada por momentos con una expresión seria.

El 18 de junio la actriz acudió al rodaje de su nueva serie, The Better Sister (Prime Video) y, como era de esperarse, acaparó la atención. La intérprete de 42 años lucía un ceñido vestido a rayas en color nude y negro, el cual acentuó su estilizada figura. Además, llevó su melena totalmente alaciada, y usó un maquillaje y accesorios discretos.

Más allá de su look, algo que llamó la atención de esta aparición de Jessica fue la expresión seria en su rostro en varios momentos que fue captada por los fotógrafos. No sería para nada raro que la actriz estuviera tensa debido a la situación en la que se colocó su marido recientemente. Por supuesto, ella prefirió enfocarse en su trabajo y no hacer ningún tipo de declaraciones sobre lo ocurrido con Justin.

©GettyImages



Por momentos, la actriz lució sonriente.

Sin embargo, Jessica cambió su semblante durante la misma sesión, pues también fue captada mucho más relajada y con una gran sonrisa mientras conversaba con algunos compañeros.

El incidente de Justin

De acuerdo con los informes policiales a los que tuvieron acceso medios como TMZ y Page Six, el oficial que detuvo a Timberlake no lo reconoció, pero enseguida se percató de que tenía “los ojos rojos y vidriosos, su aliento tenía un fuerte olor a alcohol, hablaba con lentitud y caminaba tambaleándose”. El cantante aseguró que solo había tomado un martini, y cuando lo arrestaron comentó: “Esto va a arruinar la gira... La gira mundial”.

©GettyImages



Imagen de Justin tomada por el Departamento de Policía de Sag Harbor.

Al parecer, Justin era consciente de las repercusiones que este incidente podría tener en su actual gira por Estados Unidos, la cual inició tras el lanzamiento en marzo de su disco Everything I Thought It Was. El próximo fin de semana, Timberlake tiene previstos dos shows en el United Center de Chicago, de los cuales hasta ahora no se ha revelado si serán cancelados o pospuestos.

Y el 25 de junio, el mismo día que debe presentarse a la Corte, y el 26 de junio, tiene agendados conciertos en el Madison Square Garden, para luego continuar su gira en julio, y después trasladarse con sus shows a Europa durante el resto del verano.