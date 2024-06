El emotivo de mensaje de Salma Hayek a Angelina Jolie tras su triunfo en los Tony

El fin de semana pasado, Angelina Jolie y su hija Vivienne brillaron durante la entrega de los Tony Awards, gracias a la obra musical The Outsiders -de la cual es productora y su retoño la asistente de producción-, pues esta puesta logró conquistar tres de las 12 categorías en las que se encontraba nominada. Un logro que ha sido aplaudido por los fans de la intérprete y sus colegas, quienes no han dejado de mostrarle su apoyo en esta importante ocasión. Una de ellas ha sido Salma Hayek, quien a través de sus redes sociales celebró el triunfo de Jolie y Vivienne en los Tony, dedicándoles un emotivo mensaje en el que además de reconocer el talento madre e hija, aplaudio la fortalez y el impetú de su amiga para emprender nuevos proyectos.

©GettyImages



La actriz y su hija triunfaron en los Tony Awards

A través de su perfil de Instagram, Salma compartió una serie de fotografías de Angelina y Vivienne, tomadas durante la alfombra roja del evento, en donde pudimos ver a la actriz coordinando look con el de su hija, junto a las cuales la hermosa veracruzana escribió unas palabras dedicadas a Jolie, a través de las cuales expresó la profunda admiración que tiene por ella. “Hay algunos humanos raros que ya sabemos que son brillantes, pero es difícil entender hasta qué punto. Mi querida Angie, no dejas de impresionarme e inspirarme, especialmente porque sé que todo lo que haces proviene de un lugar de amor”, expresó conmovida.

Por otro lado, Hayek también se refirió a la hija de Angelina, quien tuvo un papel muy importante tras bambalinas. “¡Y Vivienne, eres un genio! ¡¡Enhorabuena por tu merecido Tonypor The Outsiders!!, que fue nombrado mejor musical y consiguió otros tres premios tras recibir un total de 12 nominaciones”, expresó Salma conmovida, dejando en claro así el cariño que tiene por ambas.

©GettyImages



Salma y Angelina han construido una relación de amistad desde ‘Eternals’

Angelina comparte detalles de su amistad con Salma

Fue en noviembre de 2021 cuando Angelina Jolie se mostró abierta a compartir algunos detalles de su amistad con Salma Hayek, revelando cómo fue que nació su relación. “Amo a Salma, puedo ir con Salma para siempre. Es uno de los más grandes regalos que me dio esta película (Eternals). Hemos estado juntas en este negocio desde hace mucho tiempo y realmente no nos habíamos conocido, porque yo no soy muy social y nunca pasamos tiempo juntas. Y ahora somos amigas y somos muy cercanas, ella es mi hermana, la amo y ella es brillante, amable y maravillosa”, reconoció la artista.

En esa misma charla, Angelina también se refirió a la ocasión en la que celebró el cumpleaños de Salma, en medio de las grabaciones de Eternals. Y aunque la vimos muy divertida, durante el íntimo festejo que disfrutó Salma, Jolie confesó que fue complicado aventar a su amiga al pastel, incluso consideró que tendrá que permitir que Hayek le haga lo mismo en cumpleaños, el próximo año: “Sí ahí estuve, ustedes tienen unas tradiciones muy inusuales en México”, dijo entre risas. Jolie confesó que casi no imprimió fuerza a la hora de lanzarla al pastel: “Fue una empujadita muy gentil. Sí, para serte honesta, para mí, fue un tanto difícil, pero ahora siento que se la debo de regreso para mi cumpleaños, así que se las va a tener que ingeniar”, comentó.