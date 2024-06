Ivanka Trump presume sus habilidades para el surf en traje de baño

Ivanka Trump está mostando algunas de las habilidades que ha desarrollado a lo largo de su estadía en Miami, ciudad en la que reside desde 2021. La exasesora de la Casa Blanca compartió un video en el que aparece surfeando en la playa, una de las actividades que más disfruta.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, Ivanka compartió un carrusel de fotos y videos en los que presume sus habilidades como surfista. En el primero de los clips, se aprecia a la hija de Donald Trump sobre una tabla de surf dominando las olas con un chaleco salvavidas, un traje de baño negro y una gorra del mismo color. La tabla parece estar atada a un bote que va a toda velocidad, mientras ella intenta mantenerse en pie al mismo tiempo que lanza un beso a la cámara.

En otro de los posts, Ivanka muestra diferentes aspectos de la playa y el atardecer. La foto muestra una impresionante puesta de sol, que parece haber sido captada en Florida. Ivanka subtituló la publicación con una cita de Ryunosuke Satoro, uno de los escritores japones más reconocidos. “Individualmente somos una gota, juntos somos un océano”, se lee en el pie de foto.

Ivanka Trump con su esposo Jared Kushner

Ivanka y su hija asisten al concierto de Adele

A finales del mes pasado, Ivanka compartió en las redes sociales varias publicaciones de un viaje que hizo con su familia a Las Vegas. Una de las más destacadas fue un video de su hija, Arabella, que parecía emocionada en el concierto de Adele. Ivanka capturó el momento en el que Arabella le entregó una rosa a Adele, que sonrió y siguió cantando When We Were Young, uno de sus mayores éxitos. “La mejor noche viendo a la increíble @Adele actuar en Las Vegas”, escribió Ivanka en una de las fotos que compartió.

En otras fotos se veía a los dos hijos de Ivanka, Joseph y Theodore, sonriendo y de pie bajo el icónico cartel de Las Vegas.