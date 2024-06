Mía Rubín recuerda cómo se le declaró su novio: ‘Fue la sorpresa más hermosa de mi vida’

Desde que Mía Rubín comenzó su noviazgo con Tarik Othon, hace un año, el joven torero la ha llenado de detalles, uno más especial que él otro, así lo recordó hace unos días la cantante en Tik Tok, donde compartió con sus seguidores la historia de cómo fue que se le declaró el joven con quien sostiene un romance a distancia. Aprovechando el trayecto de Ciudad de México a Querétaro, donde vive su novio, Mía recordó aquella velada en la que la sorprendió por primera vez: “Aprovechando que ahorita que estoy en la carretera, voy a verlo, les voy a contar la historia de cómo se me declaró”, comentó la cantante.

Una declaración inolvidable

Mía narró cómo, luego de cinco meses de salir, de manera exclusiva, el torero le pidió que fuera su novia: “Un pajarito me había dicho que quería hacerme algo especial, nunca me espere que fuera algo tan especial cómo lo que me hizo”, recordó. La hija mayor de Andrea Legarreta contó que fue durante una visita de ella a Querétaro que el joven la sorprendió: “Le digo: ‘¿qué empaco?’, y me dice algo muy específico: ‘Para el viernes un vestido negro formal’, ahí ya lo sospechaba, pero no se me hacía tan probable”, reconoció Mía quien acudió a la cita pensando que irían a la casa de un amigo de Tarik.

Con la incertidumbre de descubrir a dónde iban tan elegantes, la joven comenzó a ver un comportamiento extraño en su ahora novio: “De camino a la casa de su amigo, lo veía súper nerviosos, haciendo llamadas”. Cuando llegaron a su destino, Mía descubrió que sí era la casa de un amigo y sus sospechas se disiparon: “La casa tenía una terraza muy grande, pero yo no sabía, sólo veía que Tarik se la pasaba arriba. De repente, todos se sube y le digo: ‘¿Dónde están todos?’, me dice: ‘Qué raro, vamos arriba’ y fue la sorpresa más hermosa de mi vida, porque había un letrero gigante de: ‘¿Quieres ser mi novia?’”, recordó.

La joven cantante recordó que el escenario que Tarik preparó para su propuesta fue sacado de un cuento: “Había velas, mariachi tocando Hermoso cariño -que ya se volvió nuestras canción- fuegos artificiales, yo no lo podía creer, yo decía: ‘Esto es de cuento de hadas’. Obviamente te dije que sí, estuvo bien padre, nos la pasamos súper bien, se quedó el mariachi y estuvimos ahí cantando y bailando”, contó Mía quien, recientemente recibió como obsequio de aniversario un caballo al que llamó como Aquiles.

Un sueño hecho realidad

La cantante también contó qué era lo que tenía tan nervioso a su novio el día de la gran sorpresa: “Lo que estaban resolviendo es que ese día había una probabilidad de lluvia muy alta y tal vez no iba a ver la posibilidad de que los fuegos artificiales funcionaran, por eso estaba tan nervioso”. Mía recomendó a sus seguidores nunca bajar sus estándares en cuanto a chicos: “Fue de las cosas más bonitas que han hecho por mí, nunca esperen menos, siempre tengan las expectativas súper altas, porque el indicado siempre llega”, explicó.