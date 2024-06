Las tiernas imágenes de Zinedine Zidane convertido en abuelo de gemelas

Zinedine Zidane, considerado uno de los futbolistas más famosos de todos los tiempos, está viviendo una etapa de plenitud a nivel personal. Junto a su esposa Veronique Fernández, el exjugador del Real Madrid se ha estrenado como abuelo de gemelas, pues su primogénito Enzo y su pareja Karen Gonçalves acaban de darle la bienvenida a las nuevas integrantes de la familia: Giulia y Kaia. Días después de que la joven pareja anunciara la nueva, el legendario futbolista francés ha protagonizado el encuentro más tierno con sus nietas recién nacidas.

El primogénito de Zidane se convirtió en padre de gemelas.

Enzo, de 29 años, tomó su cuenta de Instagram para compartir el lindo momento familiar entre los abuelos y las nietas. En sus historias publicó un breve video en el que se veía a Zidane y su esposa Veronique sentados en un sillón frente a una ventana, cada uno cargando a una de las bebés. Las imágenes mostraron al también entrenador mirando embelesado a las niñas, quienes vinieron al mundo el pasado 22 de mayo.

En el video se veía también a también Enzo y a su primogénita Sia. La pequeña de dos años marcó el debut de Zinedine como abuelo e inició una nueva generación bajo el apellido Zidane.

Enzo y Karen se comprometieron en agosto de 2020 y aunque tenían pensado casarse en 2021, prefirieron posponer la boda para evitar las restricciones de la pandemia. En mayo de 2022 nació Sia, la primera nieta de Zidane, y meses después se casaron en una impresionante boda en Marrakech, en la también estuvieron Luca, Theo y Elyaz, los demás hijos del exjugador de 51 años.

“Bienvenidas Giulia y Kaia, 22/05/24, nuestras gemelas. Gracias mi amor de mi vida por ser tan fuerte y traerme a este mundo estas dos maravillas, te admiro demasiado y soy el más afortunado del mundo de poder compartir esta vida tan bella a tu lado y con nuestras tres princesas Sia, Giulia y Kaia. Te amo más que nada por siempre”, escribió Enzo el pasado 23 de mayo al anunciar el nacimiento de sus bebés. “Eres la mejor, mi todo, una súper héroe, es increíble todo lo que eres capaz de hacer por nosotros, te admiro demasiado y te amo más que nada en la tierra”, agregaba después al publicar una foto de su esposa cargando a sus bebés.

Karen Gonçalvez, esposa de Enzo, con sus gemelas.

Las reflexiones de Zidane sobre su papel de padre

En 2020 Zidane contó en su biografía escrita por el periodista Frédéric Hermel, cómo ha tratado de educar a sus cuatro hijos para evitar que su fama repercuta en ellos de manera negativa.

“No quiero que la abundancia, todo lo que represento, todo lo que pasa a mi alrededor los lleve por mal camino. Quiero que sean buena gente. Mis hijos no tienen una vida como los demás. Tengo miedo de que se conviertan en unos pequeños idiotas. Eso es lo que más temo”, expresó Zidane. “Llevo diecisiete o dieciocho años de vestuario sobre los hombros y sé de qué va esto. No soy de los que presumen delante de los jugadores. Sólo quiero que comprendan lo que tienen que hacer”, agregó.