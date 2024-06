La emoción de Anette Michel ante el próximo debut de su hijo como actor

Aunque Anette Michel siempre ha sido discreta con su vida personal, lo cierto es que en sus redes sociales suele compartir algunos vistazos a lo que sucede en su intimidad, especialmente sobre su faceta más especial: la de mamá de Nicolás. Algo sobre lo que se siente sumamente orgullosa, pues sin duda, no hay nada que la presentadora disfrute más que estar al lado de su retoño. Es por eso que ahora que el jovencito está por debutar como actor, siguiendo así los pasos de su famosa mamá, la hermosa tapatía no podría estar más feliz, por lo que no ha dudado en mostrarle su apoyo abiertamente en esta nueva etapa de su vida.

©@anettemicheltv



La actriz está muy emocionada ante el debut de su hijo como actor

Algo de lo que habló en una charla que sostuvo con el programa Hoy, en la que conmovida, reveló cómo se siente ante el próximo debut de Nicolás, quien será parte de un proyecto juvenil encabezado por el productor Pedro Ortiz de Pinedo. “(Nicolás) Siempre había dicho que no sabía si le interesaba este universo, y lo invitaron a hacer un casting y después un call back, y pues aquí está y está muy contento”, compartió la actriz, quien en ese momento se encontraba al lado de su pequeño.

En ese mismo sentido, presentadora se dijo feliz por la decisión que ha tomado su hijo de seguirle los pasos en la actuación, por lo que no puede esperar más para transmitirle toda su experiencia. “Estamos los papás para apoyarlos en lo que ellos quieran. Yo siempre le dije: ‘Si a ti te gusta, te vamos a apoyar siempre’”, agregó.

©@anettemicheltv



El jovencito admitió que su mamá ha compartido con él su experiencia

Por otro lado, Nicolás, que estaba presente en la entrevista, habló de cómo es que se siente ante su próximo debut como actor. “Bastante emocionado porque es mi primera vez hacipendolo, y hay que aprovechar las oportunidades, específicamente cuando te las ofrecen, y para mí es una supernoticia que sí me quedé”, compartió el jovencito con ilusión, aprovechando la ocasión para reconocer el apoyo que Anette le ha brindado. “Gracias, ma, por todo”.

¿Volverá a la conducción próximamente?

Hace unas semanas, Anette Michel sorprendió a sus fans al reaparecer como conductora en el programa ¡Cuéntamelo Ya! Y aunque su participación fue muy celebrada, todo parece indicar que la actriz no volverá a la conducción en futuro cercano, pues según reveló, actualmente quiere seguir ampliando sus horizontes en cuanto a la actuación. “En este momento sigo con mis sueños en la actuación, estoy feliz con la actuación, duré muchos años como conductora, entonces me gustaría hacer comedia”, finalizó.