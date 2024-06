Viggo Mortensen nos habla sobre su nueva película ‘The Dead Don’t Hurt’

Viggo Mortensen siempre quiso contar historias y esa fue de las más poderosas razones que tuvo para dedicarse a la actuación. Comenzó en el mundo del cine poco después de cumplir 20 años, tras estudiar política y español en la universidad de St. Lawrence, en Nueva York. Con algo más de tres décadas en el séptimo arte, es uno de los rostros más entrañables de Hollywood no solo por sus dotes histriónicas sino también por mantenerse alejado de aquel halo vaporoso de la fama que encierra esta industria.

Dentro del marco de su nuevo filme “The Death Don’t Hurt” – el cual además escribió y dirigió, y hasta compuso la banda sonora – conversamos en exclusiva con la estrella estadounidense netamente en español, idioma que aprendió a la perfección luego de vivir toda su infancia en Argentina. Mortensen nació en Nueva York de padre danés y madre estadounidense. Su abuelo materno era canadiense. Por el trabajo de su papá, su familia se mudó a Buenos Aires, donde aprendió el español con acento bonaerense y que domina a la perfección.

En la charla, Viggo habla de la importancia de darle protagonismo a una mujer en este clásico western, además de resaltar la diversidad de idiomas y razas. Este es su segundo largometraje como director después del drama sobre un padre con demencia senil en “Falling” de 2020.

También nos revela si será parte de “The Hunt for Gollum”, la próxima secuela de “The Lord of The Rings” (película que lo catapultó a la fama), sobre sus recuerdos en el país gaucho y lo que más extraña de su vida en Argentina.