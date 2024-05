La madre de Justin Bieber está emocionada por convertirse en abuela: ‘Mi corazón está lleno’

La noticia del embarazo de Justin y Hailey Bieber ha causado revuelo entre sus seres queridos y sus admiradores. Una de las más emocionadas por esta nueva etapa en la vida de la pareja es por supuesto la mamá del cantante, Pattie Mallette, quien ha usado sus redes sociales para compartir un video en el que se deja ver feliz por el gran anuncio que su hijo y su nuera realizaron el pasado jueves 9 de mayo. Para la señora Mallette esta sería su primera vez como abuela, y esto es doblemente especial, pues por su parte, Justin es hijo único.

©@pattiemallette



Justin Bieber y su mamá

Luego de que la pareja hiciera el anuncio en sus respectivas plataformas, Pattie usó su perfil de Instagram donde compartió un video en el que se mostró feliz. De acuerdo con la propia Pattie, ella ya sabía del bebé de la pareja, pero mantuvo la noticia en secreto por respeto a su hijo y su pareja. “Había estado esperando este día y ahora que ellos lo han compartido, ahora sí finalmente puedo celebrar con todos ustedes. ¡Oh por Dios! Voy a ser abuela. Justin y Hailey van a ser los mejores padres del mundo. ¡Estoy tan emocionda!”, dijo Patti en su video.

Junto con el video, Mallette compartió el siguiente mensaje: “BABY BIEBER IS ON THE WAY!! I’m gonna be a GRANDMA!!🎉🙌CONGRATULATIONS @justinbieber and @haileybieber !! My heart is so full. What an exciting new adventure. Love you so much! (¡El bebé Bieber está en camino! Voy a ser abuela. Felicidades @justinbieber y @haileybieber !! Mi corazon está lleno. Qué emocionante aventura. Los amo mucho)”.

©GettyImages



Pattie Mallette, Justin Bieber y Hailey Bieber

¿A la espera de gemelos?

En medio de la emoción que le causó que su hijo y su nuera dieran a conocer la noticia, Pattie comentó la publicación de su consuegro, Stephen Baldwin, padre de Hailey. “WE ARE GONNA HAVE THE CUTEST GRAND-BABIES EVER! (Vamos a tener los nietos más lindos del mundo!)”, escribió debajo del post de Baldwin. Esto causó revuelo, pues de inmediato se pensó que la pareja estaba a la espera de gemelos. Poco después la propia Pattie enmendó su equivocación.

“No, no son gemelos pero lo desearía. Solo lo dije en general. Con suerte, eventualmente tendrán más de uno. Serán hermosos bebés cuando los tengan. Uno es suficiente por ahora”, escribió en un comentario por separado.