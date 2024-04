Eduardo Capetillo sobre los rumores acerca de su relación con Biby Gaytán: ‘Dolía muchísimo’

A lo largo de su historia de amor, Eduardo Capetillo y Biby Gaytán han dado muestra de la fuerza de su amor. La pareja, que recientemente celebró 30 años de matrimonio, presume orgullosa la unidad que han logrado construir a lo largo de todo este tiempo, así como la complicidad que existe entre ellos, factores que los han ayudado a consolidarse como un sólido matrimonio. Sin embargo, durante todos esos años también han sido blanco de un sinfín de señalamientos y especulaciones que han puesto en duda el amor que se tienen, algo de lo que ambos intérpretes han logrado salir victoriosos, dejando en claro que el amor siempre gana. Tal y como lo compartió Eduardo durante una reciente entrevista, en la que a corazón abierto habló de cómo es que a lo largo de su tiempo juntos han logrado hacer frente a los comentarios negativos.

Biby y Eduardo han construido una relación de más de 30 años

Fue durante una charla que sostuvo con el programa De Primera Mano, que el cantante habló de cómo es que de la mano de Biby, ha logrado proteger su relación y a su familia de todo lo que se ha llegado a decir sobre él o su matrimonio. “En el caso de Biby y yo, hemos aprendido a que los comentarios nos resbalen más. Llevamos 30 años casados; desde el principio, mi divina esposa estaba embarazada, y algunos decían: ‘Estos dos no durarán ni dos meses’. Nos juzgaban... Un montón de cosas que tienes que ir sorteando”, compartió el artista, quien se presentará el próximo 26 de abril en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México.

Sobre los rumores y especulaciones que han rodeado su vida sentimental a lo largo de todos estos años, Capetillo admitió que si bien, en un inicio llegaron a afectarlos, actualmente han aprendido a sortearlos y no darles importancia, enfocándosé completamente en lo que realmente aporta. “Dolía muchísimo mas antes, sin duda; hoy duele menos, sí”, sentenció.

Para Eduardo su familia es lo más importante

El intérprete reflexionó acerca de todo lo que ha vivido a lo largo de las últimas tres décadas, y lo que ha logrado construir, pues dijo, se siente pleno con todo las satisfacciones que a nivel personal tiene. “Tengo que entender algo: 30 años de matrimonio, una esposa hermosa, hijos… Ese cariño, ese amor que yo recibo de parte de mi familia, ese mi verdadero éxito. Mi éxito no es el raiting, ni mi cuenta bancaria; mi Dios no es el dinero ni el poder”, señaló conmovido.

Feliz con la etapa de vida en la que se encuentra

En ese mismo sentido, Eduardo se dijo orgulloso de todo lo que está suecediendo en su carreran y a nivel personal. “Tengo que entender que no soy monedita de oro para caerle bien a todos, habrá a quien no le guste mi estilo de cantar, mis rolas, a quien no le guste que regrese a los escenarios, pero ese es su problema, a mí me encanta lo que está pasando, lo que estoy viviendo”, sentenció.