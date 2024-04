Sheila E.: la leyenda e ícono de la música lanza su primer disco de salsa, ‘Bailar’

¿Te sientes realizada? ¿Crees que tienes aún más por hacer? ¿Cómo te sientes ahora mismo en tu carrera?

Me encanta unir a la gente. Me encanta acercarme, especialmente a las mujeres jóvenes que son músicos prometedores, no solo percusionistas y bateristas sino mujeres en general que tocan instrumentos, incluso vocalistas. Y me comunico con personas de todo el mundo al menos un par de veces durante la semana y simplemente les envío mensajes de texto y les digo: ‘Solo quiero que sepas que sigas haciendo lo que estás haciendo. Soy un fan y eso me encanta’.

Y se están volviendo locos. Es como si esta fuera la próxima generación. Te animo a que sigas moviéndote. Queremos encontrar a la próxima Sheila E. Queremos encontrar a la próxima Celia Cruz. Queremos que llegue la nueva música. Estamos buscando a los jóvenes para que nos traigan esto, el nuevo modelo de negocio en cuanto a la industria, por favor que alguien presente un nuevo modelo porque este modelo en la industria en cuanto a lo que está pasando ahora con el streaming nos está haciendo daño. Nos está matando.

Y creo que somos la única entidad en el mundo a la que no se le paga por sus servicios. Y es injusto porque es como si vinieras a mí y me dijeras: ‘Oye, Sheila E, ¿puedo prestarme tu auto?’. Y te doy las llaves de mi auto y nunca vuelves. Eso es lo que es el streaming. Me estás robando mis obras, algo en lo que le pongo el alma y el corazón, y luego quieres pagarme menos de medio céntimo.

Entonces, ¿cómo continúan su carrera estos artistas emergentes cuando no están seguros de cómo les pagan? Y es lo mismo para nosotros. Para mí, es como si solo quisiera aprender. Quiero descubrirlo, quiero ayudar a crear el nuevo modelo para la industria de la música para ayudar a mejorar la industria, para que todos obtengan su parte financiera de lo que se les debe y merece, y asegurarme, merecidamente, de que estén siendo atendidos y todas esas cosas. Realmente, para mí, es una comunidad. No es sobre mí. Lo que me encanta hacer es ayudar a los demás.