Adrián Uribe rompe el silencio sobre el tema legal de sus bienes: ‘Sí hubo un embargo precautorio’

En 2023 se dio a conocer que Adrián Uribe atravesaba por una situación legal complicada, a raíz de la supuesta demanda por despido injustificado que interpuso contra él un grupo de músicos. Debido a esta circunstancia, se dijo que el actor había acumulado una deuda laboral por varios millones de pesos, lo que implicó la imposición de un embargo precautorio a su patrimonio. Amable, Adrián tomó la decisión de romper el silencio sobre este tema, revelando cómo va todo hasta ahora, un momento en el que permanece tranquilo gracias a la oportuna intervención de sus abogados, según contó el comediante en una reciente entrevista.

Adrián Uribe reveló que el asunto legal comenzó seis años atrás.

¿Embargarán su casa?

En medio de la ola de rumores por el asunto del embargo, Adrián habló con apertura de lo sucedido, dando a conocer en qué punto se encuentra el caso, mientras ha puesto todo en manos de los expertos legales. “Afortunadamente ya le dimos la vuelta a eso, ahora sí que se quitó ese embargo precautorio gracias a mis abogados, lo echamos para abajo…”, explicó durante la conversación que sostuvo con los reporteros, declaraciones retomadas por el programa televisivo Sale El Sol. En ese espacio, el intérprete dijo estar seguro del buen rumbo que ha tomado todo, sin dejar de confiar en el trabajo de sus abogados.

Adrián además destacó lo prolongado que ha sido este proceso, reiterando que sí fue emitido tal embargo en su momento. “Sí hubo un embargo precautorio, una solicitud de embargo y afortunadamente con mis abogados no procedió. Todavía no acaba esto, ya llevamos seis años con esto, pero afortunadamente creo que vamos a salir bien librados…”, explicó el actor de cine, teatro y televisión, quien ahora se encuentra muy enfocado en sus proyectos profesionales, especialmente en la nueva temporada de su programa televisivo titulado Es De Noche, Pero Sin Sueño.

El actor dijo estar confiado en que todo marche por buen camino.

Admite aprender de sus errores

De las adversidades, Adrián Uribe sabe sacar a flote los aprendizajes, y este conflicto legal ha sido otra especie de lección en su vida, según admite. “Yo siempre he tratado de aprender de mis errores, mi error a lo mejor en algún momento fue haber contratado a un abogado que no hizo su trabajo y yo me confié y por eso las cosas se complicaron más de la cuenta. Afortunadamente seguimos en el asunto y yo tengo todas las ganas y la fe de que vamos a salir bien librados…”, compartió en su charla con los medios de comunicación, confiado en que el tiempo pondrá las cosas en su lugar.

Adrián contó cómo fue que se originó el problema legal.

Entre otras cosas, el intérprete aclaró cómo se dio la situación con el grupo de músicos. “Cuando las cosas vienen con una mala intención, como ese problema que tuve con esos trabajadores que no eran mis empleados, eran mis músicos que a ellos se les pagaban por honorarios, no estaban en una nómina, yo no era su jefe, yo no era su patrón, no había una relación patrón trabajador…”, dijo en la charla, en la que aseguró ser más cuidadoso al momento de elegir con quien trabajar.