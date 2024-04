El equipo mexicano de gimnasia rítmica, tras su victoria en Atenas: ‘Los sueños sí se cumplen’

Dando lecciones de disciplina y perseverancia, el equipo mexicano de gimnasia rítmica brilló durante la Copa Afrodita, competencia internacional realizada en Atenas, donde las chicas se coronaron como las ganadoras de la medalla de oro en la categoría All-Around, en donde, además, obtuvieron las preseas de plata y bronce en las pruebas de cinco aros y mixta, respectivamente. Después de su grandiosa participación en esta contienda, la mente maestra detrás de las rutinas con las que conquistaron a los jueces, la entrenadora, Blajaith Aguilar y Julia Gutiérrez, la integrante más joven de la escuadra, conversaron en exclusiva para ¡HOLA! AMÉRICAS tras su histórica participación en esta justa donde, por primera vez, consiguieron el pase grupal de México a los Juegos Olímpicos de Francia 2024. Desde Grecia, nos hablaron de su emoción después de conseguir este importante triunfo que marca el inicio de su camino rumbo a las olimpiadas.

©GettyImages



El equipo de gimnasia ritmica consiguió tres medallas en Atenas

El himno de México en Atenas

Con sólo 16 años de edad, Julia Gutiérrez, nos confesó cómo se sintió al escuchar el himno nacional en Atenas: “Nos sentimos demasiado orgullosas de representar a nuestro país. Es una de las mejores sensaciones, es poner en alto el nombre de México”, reconoció la gimnasta quien, como el resto de las integrantes de este equipo ganador, comenzó su preparación desde que era muy pequeña. Durante nuestra charla, Julia recordó cómo vivió esta competencia: “Súper emocionadas de haber mostrado las nuevas rutinas. En lo personal, me encantan, son muy padres, con mucha dificultad y en las que puedo disfrutar mucho, porque hay partes en las que puedo bailar”.

A su corta edad, Julia es parte de uno de los equipos más sobresalientes de gimnasia rítmica mexicana conformado por Ana Sofía Flores, de 19 años; Adirem Tejeda, de 21; Dalia Alcocer, de 20; Kimberly Salazar, de 20 años y Karla Díaz de 28, jóvenes que, como ella, iniciaron su preparación desde niñas. Orgullosa de su nación, la gimnasta nos compartió a quién le dedica este triunfo: “A mis papás y a todas las personas que siempre están detrás de nuestro trabajo, como el equipo multidisciplinario, a mi entrenadora, a la Sedena, a la Conade, a el Senado y al Comité Olímpico”. Convertida en un ejemplo para la juventud en México, Julia envió un mensaje a todas aquellas niñas que tiene el anhelo de convertirse en gimnastas:

“Los sueños sí se cumplen, que siempre tienen que dar su 100% en todo lo que hagan y cuando se propongan algo que no lo dejen, que luchen” –Julia Gutiérrez, gimnasta olímpica mexicana –

©GettyImages



El año pasado, la escuadra mexicana se quedó atrapada en Israel al inicio del conflicto bélico

El orgullo de la entrenadora

Con la misma ilusión con la que Julia Gutiérrez nos compartió su experiencia en Grecia, Blajaith Aguilar, la entrenadora, nos habló de la satisfacción que sintió al verlas triunfar: “Estoy muy contenta. Ellas y yo estamos en sinergia todo el tiempo y estoy muy orgullosa de las chicas y su trabajo”. Sobre el largo camino que como equipo han tenido que recorrer, incluido el episodio de octubre del 2023, cuando quedaron varadas en Medio Oriente, tras el inicio del conflicto bélico en la zona, nos dijo: “Es la cereza del pastel. El año pasado fue muy complicado, tuvimos esta situación de quedar atrapadas en Israel, creo que eso a las chicas las unió, nos unió mucho. Como equipo aprendes a valorar la vida”.

Satisfecha por la manera en la que arrancan esta temporada de competencias, Blajaith nos reveló cuál es el anhelo que tienen como equipo: “Creo que ha sido uno de los grandes pasos que ha dado este deporte en nuestro país. Lo que soñamos es hacer una excelente presentación y poner el nombre de México en alto en los Juegos Olímpicos, ese es nuestro mayor sueño”. Echando un vistazo al pasado, la líder de esta escuadra recordó aquella época en la que dudó entre la danza artística y la gimnasia: “Le diría a la Blajaith de antes, que sí se puede, que no desista. He vivido cosas muy fuertes: alegrías, tristezas, desilusiones, retos, tanto con este equipo, con como con los anteriores, pero creo que eso me ha hecho crecer como persona. Le diría que los sueños sí se cumplen y que con trabajo puedes llegar lejos”.

©GettyImages



El vestuario lo confeccionan en Rusia

El vestuario y la música, ¿cómo los eligen?

Blajaith también nos habló de los otros dos elementos que contribuyeron a su triunfo, la música y el vestuario: “Es una música setentera muy animada, prende mucho a las personas y les gustó mucho a los jueces. La música la elijo yo, pero siempre considero los gustos de mis atletas”. Sobre los leotardos que usan, nos contó: “Los mandamos a hacer a Rusia con una modista que los diseña de acuerdo con la música, más o menos cuestan alrededor de 25 mil a 30 mil pesos, cada leotardo”. Por último, la entrenadora nos compartió un poco de cómo se preparan para la serie de competencias que tendrán antes de Francia 2024: “Entrenan cinco días a la semana, entre ocho y diez horas al día, está dividido en dos sesiones”, añadió.

©GettyImages



Para ser gimnasta profesional se requieren de 10 a 12 años de entrenamiento

El camino de una gimnasta profesional

Durante esta charla, también tuvimos la oportunidad de conversar con Laura Acosta, Técnica Nacional de Gimnasia Rítmica, quien nos compartió un poco de la preparación que una joven necesita para cumplir su sueño de competir representando a México: “Es un deporte a largo plazo, que te requiere muchos años de preparación, ya que llegan hasta los 16 años a formar parte de una Selección Nacional. Necesitan alrededor de 10 a 12 años de trabajo. Invitamos a todas las niñas que quieras hacer este bello deporte, a que se dediquen, porque es muy elitista ya que necesitan muchas condiciones físicas y paciencia”, comentó, resaltando que todas las integrantes de este equipo ganador comenzaron en la gimnasia entre los 4 y 5 años de edad.