Uno de los momentos que se viralizaron de Rosalía en el desfile de Dior, fue cuando uno de los fotógrafos le pidió que se quitará las gafas para poder captar imágenes de su look sin este accesorio; sin embargo, la cantante se negó argumentando: “No, no, no, el look va con las gafas”. La simpática respuesta de la española se popularizó en Tik Tok donde muchos cibernautas ya están usando este audio para recrear la situación.