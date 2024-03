Millie Bobby Brown comparte la curiosa anécdota detrás de su pedida de mano

Ha pasado casi un año desde que Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi escribieron un importante capítulo en su historia de amor al comprometerse. La joven pareja estaba en medio de un romántico viaje, cuando el actor y modelo decidió hacerle la gran pregunta, misma que ella respondió de manera afirmativa. Sin embargo, detrás de este final feliz hay una curiosa anécdota que la estrella de Stranger Things acaba de compartir.

Millie y Jake se comprometieron en abril del año pasado.

La actriz de 20 años, quien está por estrenar su película Damsel (Netflix), asistió recientemente a The Tonight Late Show, el programa de Jimmy Fallon, y en la charla con el anfitrión reveló algunos detalles de su pedida de mano, la cual fue planeada minuciosamente por su novio, aunque no era a prueba de pequeñas fallas.

“Nos encanta bucear. Obtuvimos nuestras licencias de buceo juntos. Un día, estábamos de vacaciones y él me dijo: ‘Mill, tienes que estar despierta a las 8 de la mañana. Vamos a bucear’”, contó. “Nos sumergimos muchos metros hacia el fondo, y él me dio una concha que abrió y había un anillo”, continuó, dejando ver el lado más detallista de su galán, quien es hijo del cantante Jon Bon Jovi.

La actriz contó la curiosa anécdota detrás de su pedida de mano.

Aunque por las máscaras que llevaban no podían hablar, se las ingeniaron para comunicarse. “Entonces lo miré y empecé a balbucear”. Como pudo, Millie le dio el ‘sí’ a Jake, y él procedió con el plan. “Puso el anillo en mi mano y cuando quise mostrárselo se resbaló de mi dedo y empezó a caer en picado muy rápido. Fue como en una película. Jake se lanzó al interior, muy profundo”, narró.

La reacción de Jake significó todo para Millie

Para la intérprete de Eleven, lo que sucedió en después de ese accidente, le confirmó Jake era el indicado. Millie explicó que su reacción al lanzarse a las profundidades para recuperar el anillo fue un “un reflejo de quién es él”, y le reafirmó que siempre podrá contar con él para apoyarse mutuamente: “Si alguien deja caer el balón, lo atraparemos”.

La pareja se ha dejado ver muy enamorada en redes sociales.

Una vez fuera del agua, Bongiovi le preguntó de viva voz a Millie si quería casarse con él, a lo que ella nuevamente respondió con un ‘sí’. Pero eso no fue lo único, pues también le reveló que aquel anillo que le había dado mientras buceaban no era el anillo real. “Mi madre le dijo: ‘Por supuesto que no, Jake, no llevarás mi anillo allí. Lo dejarás caer’. Ella tenía razón”, recordó. El anillo con el que el modelo le pidió matrimonio era un joya de Kelly Brown, madre de la actriz.

“Siempre me ha encantado ese anillo; siempre me llamó la atención, así que (mi mamá) se lo dio a Jake. Estaban confabulados respecto de toda la propuesta. Me encanta poder tener siempre un pedazo de mi madre conmigo”, contaba Millie el año pasado a The Times UK.

