Kailey Levy se muestra como la más orgullosa por los logros de Elizabeth Gutiérrez en la tv

Elizabeth Gutiérrez ha estado muy activa por estos días como invitada especial en el show de Despierta América. Frente a las cámaras del matutino de Univision, ‘Ely’ ha sacado a relucir sus dotes como presentadora, mostrando que es una profesional versátil. Orgullosa de los logros de su mamá, Kailey se dejó ver como su fan #1 luego de que se presentara el pasado martes por primera vez en televisión nacional. La jovencita de 13 años fue testigo del éxito de su madre mientras veía la emisión del programa, donde ‘Ely’ habló entre otras cosas de la bonita familia que ha formado con William Levy con el paso de los años.

©@gutierrezelizabeth_



Elizabeth Gutiérrez y su hija Kailey

Elizabeth comenzó hablando de sus dos hijos con el actor cubano; Christopher Alexander de 17 años, y Kailey. Tan pronto mencionó su nombre, la pequeña sonrío y se mostró feliz por ver triunfar a su mamá en la pantalla chica como presntadora, una de las facetas que ha desarrollado en los últimos años luego de su participación en en el show Ojos de Mujer de E! Entertainment.

©@gutierrezelizabeth_



“Mi vida hermosa”, escribió Elizabeth junto a una foto del momento exacto en el que su hija la vio a cuadro

A su paso por Despierta América, ‘Ely’ hizo hincapié en lo grandes que ya estaban sus hijos; el mayor está por cumplir 18 años, mientras que Kailey celebrará su cumpleaños número 14 dentro de unas semanas. Con los chicos ya un poco más encaminados y haciendo sus vidas, podría ser que Elizabeth nos sorprenda con su regreso a la pantalla chica. Recordemos que la última vez que la vimos en una producción televisiva fue en 2017 con Milagros de Navidad, un especial de Telemundo.

©@gutierrezelizabeth_



Elizabeth Gutiérrez, William Levy y sus hijos, Christopher y Kailey

Aunque su gran pasión era la actuación, ‘Ely’ dejó los reflectores para dedicarse a la crianza de sus dos hijos con William Levy, de quienes ha hecho unos jóvenes excelentes; por un lado ‘Tophy’ está encaminado a perseguir una carrera profesional en el mundo del béisbol, mientras que Kailey está enfocada en sus estudios mientras cruza por la etapa de la adolescencia de la mano de sus padres, quienes con sus más grandes guías.

Dos adolescentes en casa

Si bien la adolescencia no es una etapa fácil, tanto William como Elizabeth han trabajado duro para hacer de sus hijos buenos muchachos. En una entrevista el año pasado con Mamás Latinas, el actor de series como Montecristo habló sobre esta etapa y los cambios que se han vivido en casa. “Es muy difícil, muy difícil, la verdad. Esta es la época donde se ponen difíciles y yo creo que, en vez de enseñarles, uno aprende más de ellos”, aseguró. “Yo he aprendido mucha paciencia, la verdad que sí, he aprendido mucha paciencia, y eso se los voy a agradecer toda la vida”, agregó.

Vídeo Relacionado: Joe Manganiello se muda con su nueva novia después de su divorcio con Sofia Vergara Loading the player...