‘El Potrillo’ revela un miedo poco conocido de su padre, Vicente Fernández: ‘Era su pesadilla’

Para nadie es un secreto que Vicente Fernández, fallecido en diciembre de 2021, fue uno de los cantantes más importantes que ha dado México, y uno de los artistas latinos más reconocidos a nivel internacional. Sin embargo, su hijo Alejandro está convencido de que su éxito pudo haber alcanzado mayores proporciones de no ser por un miedo que lo acompañó durante su vida y el cual evitó que llevara su talento a tierras más lejanas.

©@alexoficial



Alejandro ha sido un digno heredero del legado musical a su padre.

‘El Potrillo’, quien ha continuado dignamente con el legado musical de ‘Don Chente’, habló en entrevista con Andrea Legarreta para el programa Hoy (Televisa), y le contó que su padre no triunfó en lugares como Europa debido a su miedo a volar.

En la conversación, la conductora mencionó la buena relación que tiene Alejandro con sus hijos y sus nietas, con quienes se ha ido de viaje en más de una ocasión. El cantante comentó que esa convivencia fue algo que fue algo aprendió de su padre, aunque aclaró que en el caso de don Vicente no era lo suyo hacer este tipo de aventuras. “A él no le gustaba tanto viajar… No aborrecía subirse a un avión, lo odiaba, te lo juro, era su pesadilla”, contó.

©@alexoficial



Alejandro reveló que su papá aborrecía volar.

“Siempre fue como su terror, de hecho, mi padre no logró hacer una carrera en España por el pavor que le tenía a los aviones… No pavor, más bien era como fobia, era una persona muy inquieta, y decirle que iba a estar encerrado ocho horas en un avión o nueva, no”, comentó el cantante de 52 años. Sin embargo, Alejandro dijo que muchas veces no le quedó más remedio a su papá que resignarse y subirse a un avión.

Y es que, aunque no le encantaba volar en ocasiones sus compromisos no le dejaban más alternativa. Además de sus shows en diversas ciudades de México, el cantante se presentó en lugares como Colombia y Estados Unidos. En noviembre de 2019, casi un par de años antes de su fallecimiento, el llamado ‘Charro de Huentitán’ viajó a Las Vegas, Nevada, para participar en la vigésima edición de los Latin GRAMMY, un momento que resultó entrañable dado que compartió el escenario tanto por su hijo Alejandro como por su nieto Álex.

©GettyImages



Dos años antes de su deceso, don Vicente viajó a Las Vegas con su hijo y su nieto.

No deja de echar de menos a ‘Don Chente’

El pasado mes de noviembre, al celebrar el tradicional Día de Muertos, Alejandro se sinceró sobre lo mucho que sigue extrañando a su padre y lo duro que ha sido asimilar su ausencia. “Pues aún duele, ya con un poquito más de resignación se podría decir, pero sí hay momentos que te llega el recuerdo y te llenan de nostalgia y te cubre. Sobre todo en estos momentos es cuando más lo he extrañado”, dijo ante las cámaras del programa Sale el Sol (Imagen Televisión).

El intéprete reflexionó incluso sobre lo importante que es disfrutar el tiempo con los seres queridos antes de que sea demasiado tarde para hacerlo. “Parece super trillado esto que dicen que cuando lo tienes en vida hazlo y cuando ya no lo tienes te hace falta, lo echas de menos, es verdad, ahora me arrepiento muchísimo de no haber aprovechado más a mi padre para pedirle más consejos”, confesó.

Vídeo Relacionado: Sofia Richie embarazada de su primer hijo Loading the player...