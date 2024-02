J Balvin despide a su fiel perrito que lo acompañó por 14 años: ‘Acaba de morir Enzo, mi gran parcero’

Pra J Balvin y su familia el pasado fin de semana fue uno muy triste, pues despidieron a ‘Enzo’, el perrito de raza Akita que era un integrante más en su familia. El pasado sábado, el intérprete de temas como Mi gente dio a conocer que su mascota estaba mal de salud, por lo que lo habían llevado de emergencia al veterinario, donde le estaban brindando todos los cuidados. De la misma forma, Valentina Ferrer, pareja del cantante, estuvo pendiente de ‘Enzo’ compartiendo fotos y videos. Pese a los esfuerzos de los expertos, ‘Enzo’ falleció el pasado domingo, así lo dio a conocer el propio cantante, quien detalló que ‘Enzo’ estuvo a su lado por 14 años.

©@jbalvin



J Balvin con ‘Enzo’ cuando el perrito era cachorro

“Estuvo 14 años conmigo; desde la primera vez que me fui a vivir a una casa solo el ‘man’ creció conmigo”, contó el cantante, quien aseguró que ‘Enzo’ fue el más fiel de todos. “Me ha acompañado hasta el día de hoy en todos los momentos”, agregó el cantante con un semblante triste. En otro video, el cantante, cuyo nombre real es el de José Álvaro Osorio, explicó que ‘Enzo’ ya era un perro muy viejito. “Normalmente a un perro como ‘Enzo’, cuando es grande la expectativa de vida es de 12 a 14 años y quiere decir que aguantó hasta lo máximo y que chimba la gente muy pendiente de eso. Los amo mucho”, indicó en el video en el que agradeció el cariño de sus seguidores, quienes estuvieron pendientes del estado del perrito a lo largo del fin de semana.

Loading the player...

J Balvin agregó que la salud de ‘Enzo’ se fue deteriorando poco a poco debido a su avanzada edad. “Ayer (sábado) estaba muy mal no podía caminar, no podía reconocer a nadie”, comentó el cantante. Finalmente, ‘Enzo’ trascendió y J Balvin aseguró que él estaba en paz, pues en vida, le dio todo el cariño del mundo. “A veces se nos olvida lo frágil que es la vida”, añadió el cantante, quien se mostró melancólico por la partida de su mejor amigo.

©@meandenzo



‘Enzo’ era protector y compañero de juegos de Río, el hijo del cantante con Valentina Ferrer

©@valentinaferrer



‘Enzo’ cuidó de Valentina en su sesión de fotos embarazada

Por su parte, Valentina Ferrer también le dedicó una emotiva despedida a ‘Enzo’. La modelo y el perrito se hicieron familia tan pronto ella comenzó una vida en pareja con el cantante. Tiempo después, llegó el pequeño Río y así los cuatro formaron una familia. A través de sus stories, la modelo de origen argentino compartió una curiosa anécdota que vivió con ‘Enzo’ en una sesión de fotos estando embarazada de Río. “Esta foto no fue planeada... el dron se acercaba a mí, y ‘Enzo’ se volvió loco, saltó al auto y se fue contra el dron desesperado para que no tocara su mamá. Siempre protegiendo, te amamos, siempre estarás con nosotros. Él me enseñó como una mascota puede pasar a ser tu mejor ser humano, tu aliado en todas”.

Vídeo Relacionado: Sofia Richie embarazada de su primer hijo Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.