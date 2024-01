René Strickler alza la voz por su hijo y lo defiende de las críticas por su próxima paternidad

Dentro de unos meses, René Strickler debutará como abuelo gracias a que su hijo Yannick y su esposo Manuel Alonso Cárdenas están a la espera de su primer hijo, el cual nacerá en junio. Luego de que la noticia saliera a luz en diciembre pasado, los comentarios en las redes no se han hecho esperar, a lo que el actor argentino también ha reaccionado, asegurando que se siente orgulloso de su hijo y su próxima paternidad. Además de esto, comentó que él no ha interferido en esta nueva etapa para Yannick y su pareja y destacó que él solo será “un abuelo que va a disfrutar a su nieto”.

©@stricklerrene



René Strickler y su hijo Yannick

El actor de origen argentino fue abordado por algunos medios mexicanos y ante las cámaras habló de esta nueva etapa en su vida, en la que será llamado abuelo. “Contento... la noticia me tiene muy feliz “, dijo al periodista Edén Dorantes. Strickler, de 61 años, habló de la forma en la que su hijo y su pareja lo hicieron partícipe de esta noticia. “Me avisaron y me encantó y después pude asistir a una reunión familiar donde la noticia fue abierta a todos, (estoy) feliz, no puedo pedir más”.

Sobre la forma en la que su hijo se ha conducido, el galán de telenovelas aseguró que se siente pleno al ver a su hijo realizado. “A mí me llena de orgullo que sea una persona que disfrute de la vida, que respeta y que está cumpliendo sus sueños”, aseguró.

©@yannickstrickler



Yannick y Manuel Alonso recibirán a su primer hijo en junio próximo

Acerca de los comentarios que se han suscitado en las redes sociales, tras la buena nueva del bebé que viene en camino, el actor de 61 años fue puntual: “Hay buenos y malos (comentarios) hay de todo, creo que no podemos vivir de comentarios de redes sociales, tenemos que vivir con lo que pensamos nosotros con lo que nos hace felices y dejar los comentarios a un lado. Yo respeto mucho y que me respeten a mí”.

Será un abuelo que disfrutará a su nieto

El actor, quien está próximo a estrenar la telenovela Vivir de amor, también fue cuestionado sobre los detalles de la gestación de su nieto. Sincero ante las cámaras, dijo desconocer los detalles de este; si se trataba de una adopción o un vientre subrogado. “No me meto mucho en ese tema, yo respeto mucho su privacidad; son muy cerrados ellos también no sé como sea, no me meto, no opino, yo respeto mucho. Prefiero mantenerme al margen; ellos son los que deciden, ellos son los papás yo simplemente soy un abuelo que va a disfrutar a su nieto”.

Vídeo Relacionado: Selena Gomez considera dejar la música después de 'un álbum más' Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.