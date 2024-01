Melany Mille, pareja de Nacho Mendoza, presume sus últimas fotos con su pancita de embarazo

Melany Mille, la prometida de Nacho Mendoza, está a días — o quizá horas— de dar a luz a su segunda hija con el cantante. A lo largo de su embarazo, la modelo y presentadora nos ha compartido las fotos más bellas de esta etapa, presumiendo su pancita y mostrándose más plena y relizada que nunca. A días de que empezar una nueva aventura con Mya Michelle, de tres años, y la recién nacida Melina, Melany compartió en sus redes sus últimas fotos embarazada, acompañadas de un mensaje en el que destacó como este segundo embarazo la llevó a conocer al máximo sus capacidades.

©@millemelany



Melany Mille con su segundo embarazo

En las últimas fotos con su pancita, Melany aparece con un conjunto de top de manga larga y falda con una gran abertura. Con este traje, la presentadora presume orgullosa su pancita y se deja ver con una gran sonrisa, con el pelo suelto, marcado por unas ondas y un maquillaje discreto. “Mi pequeña Melina, ha sido todo un viaje de amor que crezcas dentro de mí”, se lee al inicio del mensaje de Melany. “Viniste a potenciar mis capacidades y me hiciste descubrir unas extras que no conocía. Contigo no he parado de trabajar y de ser instrumento de servicio para muchos. He estado de trajín en trajín porque así lo he querido y tú solo me llenas de fortaleza y paz”.

A diferencia de su primer embarazo, en este se mantuvo de aquí a allá; su primer embarazo, el de Mya Michelle, la tomó en medio de la pandemia, razón por la cual permaneció en casa. En esta ocasión, las cosas fueron diferentes, Melany estuvo trabajando en varias actividades, como la organización de la expo feria Soy una mamá integral, en Barquisimeto, Venezuela, o acompañando a Nacho en sus múltiples viajes. “Siento como si disfrutaras todo en primera fila desde adentro y te quedarás tranquilita observando cuál será la próxima escena de mamá. Gracias por ser buena, por no darme dolores y malestares que me detengan”, agregó la presentadora de televisión.

©@millemelany



Melany Mille y Nacho Mendoza con su hija Mya

Sobre el próximo nacimiento de Melina, el cual puede darse en cualquier momento, Mille dijo que en casa están de lo más emocionados por recibir a la bebé y que cuidarán tan bien de ella, así como lo han hecho de Mya. “Ya pronto no estarás así de calientita y flotando en tu burbuja de armonía; saldrás a un mundo complicado, ruidoso y complejo de entender pero mamá junto a papá cada día estamos pidiéndole a nuestro Padre celestial la sabiduría para lograr que todo sea más bonito y llevadero, que no sea el mundo quien nos impida cumplir con nuestros propósitos y que tú y tu hermanita Mya también los descubran, enalteciendo siempre el amor con que fueron creadas. Te esperamos con mucha emoción”, conluyó.

Vídeo Relacionado: Selena Gomez considera dejar la música después de 'un álbum más' Loading the player...