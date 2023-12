Nadia Ferreira recibe una alta distinción por parte del presidente de Paraguay

Nadia Ferreira ha tenido una ajetreada agenda a su paso por su natal Paraguay. La modelo fue distinguida en una ceremonia protocolaria como Embajadora Turística del Paraguay. En dicho evento oficial, presidido por el presidente paraguayo Santiago Peña, la primera dama Leticia Ocampos y la ministra de turismo, Angie Duarte, la reina de belleza fue acompañada por Marc Anthony, además de su madre, la señora Ludy Ferreira. A través de sus redes sociales, Nadia dio un vistazo de este nuevo logro, el cual la ha llenado de orgullo y satisfacción.

La modelo de 24 años ha llenado de orgullo a su país

En las imágenes, Nadia y Marc aparecen junto a la pareja presidencial, al mismo tiempo que la modelo muestra su reconocimiento. Para la ocasión, la ahora Embajadora Turística de Paraguay lució un look de la diseñadora Ilse Jara, la misma que creó el espectacular vestido con el que Nadia Ferreira deslumbró en Miss Universe 2021.

En cuanto a su look, la modelo, quien llenó de orgullo a su país en dicho certamen al ser la primera mujer paraguaya en conquistar el título de primera finalista, se dejó ver con un maquillaje discreto y una estilizada coleta alta con el pelo alisado.

Nadia acompañó las imagénes de la ceremonia con unas palabras en las que expresó lo orgullosa que estaba por este logro, además de comprometerse con sus connacionales a representar dignamente a todo Paraguay. “Hoy recibo este gran honor con compromiso y amor en compañía de nuestro Presidente de la Nación @santipenapy , la Primera Dama @letiocampos y la Ministra @angieduartepy. El compromiso de seguir llevando en alto el nombre de mi país. Y el amor que me envuelve cada vez que me preguntan por mis orígenes. Muchas gracias por otorgarme este título honorífico: ‘Embajadora Turística del Paraguay’”, comentó.

Nadia Ferreira puso en alto a los paraguayos con su destacada participación en Miss Universe 2021, donde quedó como primera finalista

Los comentarios de apoyo y admiración por parte de sus paisanos no se hicieron esperar. “Merecido reconocimiento, ninguna ex miss ha hecho tanto por Paraguay”, “Ella nunca olvida su país”, “Esto es lo que me emociona y me hace llorar”, “Merecido, ojalá siga apostando por nuestro país”, “El poder de una verdadera reina”, fueron solo algunas de las reacciones, las cuales dejan ver el cariño que la gente siente por Nadia.

Su ocupada agenda por Paraguay

En este viaje a su tierra natal, Nadia y Marc han tenido una agenda llena. El pasado fin de semana, el cantante deleitó a su público con lo mejor de su repertorio en la última fecha del 2023 del Viviendo Tour. El intérprete de Vivir mi vida cerró el concierto con la compañía de su esposa sobre el escenario. El domingo, Nadia formó parte de las celebraciones del baby shower de su hermana Eli Ferreira, quien está en la dulce espera de su segundo bebé.

Nadia Ferreira con su mamá y su hermana en el baby shower de Eli

El martes 19 de diciembre Nadia Ferreira encabezó la ceremonia que daba inicio a la construcción del Centro de Bienestar de Niños con Cáncer en Paraguay de la Fundación Maestro Cares. Dicha organización fue fundada en 2012 por Marc Anthony y el empresario Henry Cárdenas y a lo largo de sus 11 años de existencia, se ha dedicado ayudar a niños y jóvenes de comunidades desfavorecidas en Latinoamérica y Estados Unidos.

