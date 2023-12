Oprah Winfrey admite tomar ‘prescripción médica para contralar el peso’

Oprah Winfrey ha tenido a la gente entusiasmada durante las últimas semanas al lucir una notoria pérdida de peso. Con respecto a ello, la legendaria presentadora admitió haber usado medicamentos recetados. La estrella de 69 años se ve increíble, pero también deja en claro que ha estado cumpliendo al pie de la letra su esfuerzo para mantenerse en forma.

Oprah Winfrey admite que toma medicamentos para adelgazar

Como figura pública, Winfrey ha estado en el ojo público durante décadas y las fluctuaciones de su pérdida de peso siempre han estado bajo la lupa. En una entrevista con PEOPLE, la portavoz e inversionista de Weight Watchers dijo: “Me han culpado y avergonzado, y yo me culpé y avergoncé a mí mismo”.

Winfrey atribuye su gran logro al ejercicio, el ayuno intermitente y los medicamentos para bajar de peso, que, según dijo, recomendaba a la gente antes de empezar. “Tenía conocimiento de los medicamentos [para bajar de peso], pero sentí que tenía que demostrar que tenía la fuerza de voluntad para hacerlo. Ahora ya no me siento así”, dijo al mencionado medio. “Ya superé por completo la vergüenza de otras personas. Y particularmente a mí misma”.

Comenzó a utilizar ayuda farmacéutica después de una charla grabada en julio llamada The Sate of Weight. La conversación con expertos en pérdida de peso y con un médico le hizo darse cuenta de que se había estado culpando por tener sobrepeso cuando es algo que no puede controlar. “La obesidad es una enfermedad. No se trata de fuerza de voluntad, se trata del cerebro”, expresó.

La famosa presentadora reveló que fue gracias a varios medicamentos que logró bajar de peso a pesar de haberlo negado en el pasado

Winfrey consultó a un médico y le recetaron un medicamento para bajar de peso que ella utiliza “como una herramienta para evitar el yo-yo”. “El hecho de que exista una receta médicamente aprobada para controlar el peso y mantenerme más saludable durante mi vida me parece un alivio, una redención, un regalo, y no algo por lo que esconderme y volver a ser ridiculizada”, añadió.

Winfrey ha estado inmersa en el proceso de pérdida de peso durante dos años y ese viaje empezó después de una cirugía a la rodilla que tuvo en 2021. La multimillonaria comenzó a caminar todos los días y se fijó nuevas metas de distancia. “Eventualmente podría caminar de tres a cinco millas todos los días y una caminata recta de 10 millas los fines de semana”, confesó.

Además de las caminatas y los productos farmacéuticos, Winfrey ha cambiado su forma de alimentación. La magnate de los medios realiza su última comida a las 4 de la tarde, bebe un galón de agua al día y utiliza los “principios de WeightWatchers para contar puntos”.

“Es todo”, dijo al citado medio. “Sé que si no hago ejercicio y no estoy atenta a todas las demás cosas, no me funciona”.

