El divertido plan navideño de Georgina, Cristiano y sus hijos: ¡una pista de patinaje en casa!

Una de las cosas que caracteriza a Georgina Rodriguez es que siempre saca tiempo para compartir con sus hijos con planes familiares que pueden ir de lo más sencillo a lo más complejo. En este caso, la pareja de Cristiano Ronaldo ha decidido comenzar formalmente la etapa navideña con una singular idea y es la de haber construido una pista de patinaje en su casa, la cual cuenta también con todos los elementos propios de una locación para el divertimento de sus pequeños: carritos, bicicletas, globos y hasta una máquina para hacer churros con chocolate. El plan nació dentro del marco de festejos por el cumpleaños número seis de Alana Martina.

©@georginagio



Georgina y Cristiano han construido en casa un increíble pista de patinaje

Por medio de un vídeo que ha compartido la modelo española, se ve a la ‘influencer’ ensayando sus mejores pasos de patinaje junto a un pingüino gigante y también pasar adorables momentos madre e hija junto a la pequeña Bella Esmeralda. En las escenas, también se aprecia al jugador de fútbol con sus niños mientras estos se divierten con una bicicleta sobre el hielo, todo esto al ritmo del clásico tema ‘All I Want For Christmas Is You’, de Mariah Carey.

Hace tan solo unos días, el pasado 12 de noviembre, la fiesta organizada por Georgina para Alana no escatimó en nada, y quiso celebrarla por todo lo alto.

Del mismo modo, Georgina también se animó a compartir una serie de imágenes en la que se aprecia lo grande y coqueta que está la más pequeña del grupo, Bella Esmeralda, de un añito. Por medio de un paseo por los inmediaciones der su residencia vemos a la benjamina del clan caminando y llevando con un cochecito doble con dos muñequitas.

©@georginagio



Georgina Rodríguez y sus hijos de paseo

Por otro lado, el pequeño Mateo, no se queda atrás y se le ve de lo más divertido manejando un auto Lamborghini en miniatura de color blanco. Como es de esperarse, las opiniones se bifurcan y algunos critican la desmesurada inversión que hace la familia cuando se trata de las celebraciones a sus hijos. Lo cierto es que la familia siempre busca el momento adecuado para pasar tiempo de calidad con los suyos cuando no están trabajando en sus respectivas carreras y proyectos.