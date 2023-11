Miss Universe 2023: Actualizaciones en vivo del show, las finalistas y la ganadora

¡La espera ha terminado! La 72a. edición de Miss Universe está en vivo desde El Salvador. Millones de personas de todo el mundo se han reunido con la ilusión de saber quién será la próxima reina y se lleverá a casa la codiciada corona.

El espectáculo comenzó con las 84 delegadas (después de que Miss China se retirara) presentándose después de una entrada triunfal. En un momento histórico, Pakistán debutó en Miss Universo con Erica Robin como su representante, lo que significó un paso hacia la inclusión y diversidad global.

©GettyImages



Miss Universe 2023-2024

María Camila Avella Montañez de Colombia y Michelle Cohn de Guatemala hicieron historia como las primeras concursantes casadas y madres en competir en Miss Universe.

Además, Rikkie Valerie Kollé de Holanda y Marina Machete de Portugal son la segunda y tercera mujer trans en participar en Miss Universo, tras Ángela Ponce, que representó a España en 2018.

El show arrancó; una a una las 84 delegadas se presentaron ante el público, diciendo sus nombres y el país que representan. Miss Albania, Endi Demneri, fue la primera en pasar ante los micrófonos. Las delegadas recibieron la ovación del público.

Se empiezan a anunciar a las finalistas que integran el TOP 20. La primera en anunciar fue Nicaragua. Curiosamente, Pakistán debutó en esta edición de Miss Universe y clasificó al Top 20. La última en ingresar al top fue Miss El Salvador, la candidata el país anfitrión.

Miss Universe 2023-2024

TOP 20 Finalistas

Miss Nicaragua, Sheynnis Alondra Palacios Cornejo Miss España, Athenea Paulinha Pérez Miss Puerto Rico, Karla Inelisse Guilfú Miss Namibia, Jameela Uiras Smith Miss Venezuela, Diana Carolina Silva Miss India, Shweta Sharda Miss Tailandia, Anntonia Porsild Miss Chile, Celeste Viel Miss Jamaica, Jordanne Lauren Levy Miss Estados Unidos, Noelia Victoria Voigt Miss Nepal, Jane Dipika Elizabeth Bohara Garrett Miss Perú, Camila Namie Escribens Miss Camerúm, Issie Marie Princesse Ndoun Miss Colombia: María Camila Avella Montañez Miss Pakistán: Erica Robin Miss Australia, Moraya Wilson Miss Filipinas, Michelle Daniela Marquez Dee Miss Portugal: Marina Machete Reis Miss Sudáfrica: Bryoni Natalie Govender Miss El Salvador, Isabella García-Manzo

©GettyImages



Miss Colombia, Miss Nepal y Miss Nicaragua

Miss Universe 2022, R’Bonney Nola Gabriel habla de sus planes

R’Bonney Nola Gabriel, quien fue coronada como Miss Universe en 2022, sube al escenario para compartir con el público la forma en la que el certamen cambió su vida, además de hablar de sus nuevos planes.

“Mi vida ha cmabiado para siempre, ha ocurrido tan rápido. He podido viajar a tantos países y concoer a tantas personas que me han inspirado y los fans son los más maravillosos del mundo. Miss Universe me ha dado la plataforma para la moda sostenible, despiés de Miss Universe, voy a lanzar una colección de moda en mi sitio web. Esto es lo que represento, esto es lo que soy y es una bendición compartir esto con el mundo”, dijo R’Bonney Nola Gabriel.

Desfile de las semifinalistas en traje de baño

Llegó uno de los momentos más esperados; el desfile en bikini y traje de baño. Las candidatas del Top 20 caminaron sobre la pasarela del Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda de El Salvador, al ritmo de Mi Gente de J Balvin.

©GettyImages



Miss Colombia: María Camila Avella Montañez

Ronda de trajes de noche

La competencia siguió con las 10 finalistas. Las candidatas anunciadas en esta ronda desfilaron en elegantes trajes de noche, mientras John Legend tocaba el piano e interpretaba el tema Wonder Woman.

Miss Puerto Rico, Karla Inelisse Guilfú Miss Tailandia, Anntonia Porsild Miss Perú, Camila Namie Escribens Miss Colombia: María Camila Avella Montañez Miss Nicaragua, Sheynnis Alondra Palacios Cornejo Miss Filipinas, Michelle Daniela Marquez Dee Miss El Salvador, Isabella García-Manzo Miss Venezuela, Diana Carolina Silva Miss Australia, Moraya Wilson Miss España, Athenea Paulinha Pérez

©GettyImages



Miss Australia, Moraya Wilson

Top 5 finalistas

Luego del espectacular desfile con los elegantes trajes de noche, llegó el momento de conocer el Top 5.

Miss Australia, Moraya Wilson Miss Puerto Rico, Karla Inelisse Guilfú Miss Nicaragua, Sheynnis Alondra Palacios Cornejo Miss Tailandia, Anntonia Porsild Miss Colombia, María Camila Avella Montañez

Ronda de preguntas

Las candidatas tenían 30 segundos para responder las preguntas realizadas por el jurado. Las candidatas elegían al azar al miembro del jurado que les haría la pregunta. La primera seleccionada fue Miss Australia, Moraya Wilson. Después fue el turno de Miss Puerto Rico, Karla Inelisse Guilfú. En seguida fue Miss Nicaragua, Sheyniss Alondra Palacios Cornejo y le siguió Miss Tailandia, Anntonia Porsild. Miss Colombia, María Camila Avella Montañez, fue la última en participar en la ronda de preguntas.

Top 3 de finalistas

Luego de la primera ronda de preguntas, el jurado se decantó por las tres finalistas:

Miss Tailandia, Anntonia Porsild Miss Australia, Moraya Wilson Miss Nicaragua, Sheynnis Alondra Palacios Cornejo

Las palabras de Anne Jakkaphong Jakrajutatip

Antes de la ronda final de preguntas, la empresaria Anne Jakkaphong Jakrajutatip, dirigió unas palabras al público y agradeció al presidente Nayib Bukele por sus atenciones. La dueña del conglomerado tailandés JKN Global Group Public Company Limited y propietaria Miss Universe, se llevó los aplausos por parte de la audiencia.

Ronda final de preguntas

La pregunta final para las candidatas fue, ‘si pudiera estar en los zapatos de una mujer, ¿a quién elegiría?’ La primera en pasar fue Miss Tailandia, Anntonia Porsild, luego fue el turno de Miss Australia, Moraya Wilson, y finalmente, Miss Nicaragua, Sheynnis Alondra Palacios Cornejo

©GettyImages



Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios

Miss Australia, Moraya Wilson se queda con el tercer lugar, y la final se define entre Miss Nicaragua y Miss Thailandia. Las emociones estuvieron en su punto máximo, y las dos finalistas se tomaron de las manos, esperando atentas el anuncio que marcaría la vida de una de ellas.

Y la ganadora es...

Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios se coronó como la ganadora de la 72a. edición de Miss Universe. ¡FELICIDADES!

Tras el emocionante anuncio, Sheynnis Palacios fue coronada como la Miss Universe 2023. Visiblemente conmovida, la belleza nicaragüense se convirtió en la sucesora de R’Bonney Gabriel quien, como dicta la tradición, fue la encargada de colocarle la corona que representa su nuevo título.

En medio de la expectación en la final de de la ceremonia, se dio a conocer que México será la sede de la próxima edición de Miss Universo.