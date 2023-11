Zaida Hernández, el orgullo latino en la NASA que forja un camino para futuras generaciones de científicas

¿Fue un camino sencillo? Hay veces que en el camino se complica el rumbo hacia tus sueños

“Creo que es algo que, cuando somos pequeños, tal vez los campos de ciencias no son muy populares entre las jóvenes porque no es algo como cool; no es algo que sé que se vea en las películas que las protagonistas quieren estudiar, como ingeniería o ciencias, y eso es algo que tenemos que cambiar, decirles que sí lo pueden estudiar, que sí lo pueden hacer. No solo son campos de niños, se necesita a las mujeres para que traigan esas diferentes perspectivas en la ciencia y la tecnología”.