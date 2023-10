María Celeste Arrarás entra de emergencia al quirófano, ¿qué le pasó?

El fin de semana no fue nada típico para María Celeste Arrarás. Luego de publicar una serie de historias en su cuenta de Instagram desde el hospital, la presentadora alarmó a sus seguidores al revelar que ingresaría de emergencia al quirófano debido a algunos síntomas de alerta que la hicieron pausar todas sus actividades.

“¡Camino a una cirugía no planeada!”, escribió en una de sus publicaciones en la que se aprecia el pasillo del hospital y su punto de vista desde una camilla. Los comentarios y mensajes llenos de buenos deseos y preocupación empezaron a llegar a su DM, muchos con la duda de lo que había pasado y si se encontraba bien.

Con otra fotografía mostrando su mano canalizada y, al parecer fuera de peligro, María Celeste aclaró que había sido intervenida por apendicitis, un procedimiento necesario que de haber pasado por alto incluso le habría costado la vida.

En su secuencia de imágenes, también nos dejaba ver que no estaba sola en esta visita al hospital: “Ojerosa, un chin adolorida y mareada pero con la que mejor me cuida, ¡Mami!”, escribió sobre una de sus fotos en su habitación, en donde las enfermeras atinaron a poner un poco sobre ella en la pizarra que colgaba de la puerta: “¡Tengo tres hijos maravillosos a quienes amo mucho!”.

Sana, a salvo y en recuperación

Luego de una larga noche de descanso, María Celeste Arrarás reapareció en las redes para confirmar que todo había salido bien. “¡Gracias por tan bellos mensajes de una pronta recuperación! ¡Sí que los leo!”, escribió. Y para aquellos que no sabían lo que había pasado, anotó: “Recuperándome de una inesperada cirugía para removerme el apéndice. Estoy bien porque se diagnosticó a tiempo y por eso no hubo complicaciones. ¡Con la salud no se juega! Gracias por los buenos deseos. 😷🏥🩺⚕️”.

