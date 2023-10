Sofía Vergara disfruta de una salida nocturna muy bien acompañada

Han pasado más de tres meses desde que se confirmó su separación de Sofía Vergara y Joe Manganiello, y al parecer ambos están enfocados en seguir adelante. La actriz colombiana ha estado presente en la escena pública debido a sus numerosos proyectos profesionales, aunque también se ha dejado ver disfrutando su soltería junto a algunos amigos, como en el reciente viaje que hizo a Francia. Pero ahora se han encendido las alarmas de posible romance, pues la estrella de Modern Family ha sido captada con un apuesto hombre en una salida nocturna, lo que ha despertado rumores.

Sofía Vergara fue captada en una salida nocturna con Justin Saliman.

La noche del pasado 20 de octubre, Sofía fue captada cuando salió a cenar con un misterioso hombre, de quien después se supo se trataba del cirujano ortopédico Justin Saliman. Ambos llegaron juntos fueron fotografiados en el mismo vehículo cuando fueron al restaurante Funke, en Beverly Hills, el mismo día y lugar en los que Kim Kardashian celebraba su cumpleaños.

La colombiana lució guapísima con un ajustado top estilo corsé negro con transparencias, y unos pantalones de terciopelo color ciruela. Complementó su look con unos tacones negros de plataforma y un clutch de gran tamaño en color rojo. Llevó su larga melena castaña perfectamente lacia y un tono rojo en los labios. Justin, por su parte, se mantuvo más casual con unos jeans y una camisa azul marino.

La colombiana lucía guapísima.

Si bien las imágenes fueron tomadas la semana pasada, ha sido hasta ahora que se han viralizado y causado revuelo. Fue el medio Page Six el que dio a conocer la identidad del acompañante de Sofía, revelando además otros detalles de su vida. Sin embargo, aunque algunos están ansiosos por ver a la actriz de nuevo enamorada, hasta ahora no hay nada confirmado con el médico. Una fuente consultada por People dijo que Sofía está “saliendo y divirtiéndose”. “Ella disfruta de la vida. Parece positiva y llena de energía”, dijo el informante y agregó que “Sofía ha estado llevando bien el divorcio. No fue una decisión fácil, pero ahora está muy bien”.

Justin Saliman es un exitoso cirujano ortopédico.

¿Quién es Justin Saliman?

De acuerdo con Page Six, Justin es egresado de la Universidad de Stanford y también tiene un título en medicina de por la Universidad de Colorado. En su carrera destaca la invención de un “dispositivo revolucionario de reparación de meniscos”, además de que es dueño de una empresa médica.

Pese a su área de trabajo, Saliman no es del todo ajeno a Hollywood. Anteriormente estuvo casado con la actriz Bree Turner, conocida por el programa de televisión Grimm y la cinta The Ugly Truth. Sin embargo, deacuerdo con People se separaron en 2018, luego de una década de matrimonio y dos hijos en común, alegando “diferencias irreconciliables”.

Justin Saliman y su exesposa Bree Turner.

