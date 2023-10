Daniela Ospina revela cuándo nacerá su bebé y responde a críticas sobre su vida familiar

Daniela Ospina está a nada de entrar en la cuenta regresiva para recibir a la cigüeña, que esta vez llegará a su hogar para entregarle a Lorenzo, su segundo hijo y fruto de su relación con el actor, Gabriel Coronel. Desde que anunció su embarazo, la modelo colombiana ha estado muy cerca de su público a través de las redes sociales, y en una ronda de preguntas y respuestas, reveló cuándo es que esperan que nazca el bebé; además de que respondió a las críticas de quienes señalan su vida familiar.

Una de las dudas más grandes entre sus fans es para cuándo llegará Lorenzo al mundo, y con un bello posado en el que deja ver su pancita, Daniela aseguró: “Esta es la pregunta más común. Si Dios quiere, en noviembre Lorenzo va a estar con nosotros”. Es decir, que el nuevo integrante de la familia llegaría en cuestión de semanas.

Contenta con los cambios que ha tenido su cuerpo gracias a sus embarazos, Dani compartió con sus fans cómo no le afectan las marcas en su piel, un tema que causa inseguridades en muchas mujeres.

“Tengo muchas estrías desde el primer embarazo”, dijo refiriéndose a u primera hija, Salomé, a quien hace 10 años tuvo durante su matrimonio con James Rodríguez. “Estoy en pro de todos los cuidados que podamos tener como mujeres, cremas y tratamientos. Pero sobre todo, entender que cada mujer lleva un proceso totalmente diferente, ¡¡no nos comparemos!!”, dijo orgullosa de sus marcas.

Empática, continuó: “Cuando me salieron con 20 años que tuve a Salomé, no fue fácil aceptarlas, pero hoy en día las recibo con amor, agradecida con mi cuerpo por ser tan mágico de crear el otro pedacito de mi vida”.

Un alto a quienes señalan su estilo de vida

Daniela sabe que al abrir el canal para recibir preguntas de sus seguidores, inevitablemente se encontrará con comentarios que más que apoyarla la juzgan sin conocerla. Decidida a poner un alto en una situación peculiar, respondió a una persona que la señaló por el supuesto ejemplo que le da a Salomé al tener padres distintos para sus hijos.

“Lidiar a veces con algunos comentarios o prejuicios en las redes ‘porque son famosos’, es un poco complejo. Suelo no prestarle mucha atención, pero me considero una gran madre y he podido ser exitosa en todo lo que me he propuesto”, anotó sobre una foto de su hija con cara de confusión.

“Mis hijos me van a definir por los valores que yo les voy a inculcar, el amor, tiempo y dedicación. Y seguiré siendo la misma mujer exitosa. Espero que tú también lo hayas logrado”, concluyó sin prestar más atención a los mensajes.

