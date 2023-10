Nicola Porcella, el más agradecido por tanto cariño: ‘La gente en México me salvó la vida’

Nicola Porcella entró a La Casa de los Famosos (Televisa) siendo un personaje casi desconocido para el público. A su salida, no solo obtuvo el segundo lugar del reality sino que conquistó el corazón de miles y se ganó el título de ‘El Novio de México’. Ahora, el exfutbolista tiene entre sus planes conquistar el paladar de los mexicanos, pues quiere abrir un restaurante de comida peruana con toques de la tierra azteca que lo ha acogido con los brazos abiertos.

Nicola Porcella debutará como empresario restaurantero

A su paso por la alfombra roja de la presentación del show Wendy: Perdida, pero famosa, de su gran amiga Wendy Guevara, Nicola habló con los medios de comunicación, donde les comentó sobre sus nuevas ambiciones en la industria restaurantera.

“Yo siempre lo dije, que en un momento de mi vida tuve muchas oportunidades y de repente no las aproveché y este es el momento que quiero aprovechar, que quiero capitalizar, que quiero hacer cosas para seguir creciendo no sólo en el ámbito televisivo, que para mí es el más importante, pero juntarme con la gente correcta para abrir este restaurante es como un sueño”, contó ante los reporteros mexicanos.

Nicola Porcella habló también de lo agradecido que está con México y las oportunidades que el país le ha brindado

“Le estamos metiendo toda la pasión del mundo, queremos traer un poquito de Perú para acá, pero mezclado con un poquito de México”, dijo el influencer, quien ya cuenta con un permiso para trabajar en México.

‘México me salvó la vida’

Sobre sus intenciones de establecerse en México, Pocerlla, quien aparecerá en la próxima telenovela del productor Juan Osorio, habló claro: “Buscar la nacionalidad mexicana para mí es súper importante porque yo ya me quedo a vivir acá. Hay que ser honesto. Yo ya me quedo a vivir en México, me dio algo que hace tiempo no sentía y era esa pasión de volver a hacer lo que me gusta, de volver a ir a un evento y sentir el cariño de la gente y hasta las lágrimas me sacan. La gente en México me salvó la vida y no se dan cuenta”.

El ahora aspirante a actor compartió que sus connacionales le están brindando mucho cariño a la distancia y apoyándolo en sus próximos pasos. “La verdad que me he sorprendido cómo la gente me está apoyando en Perú, estoy feliz, que sepan que acá hay un peruano que está sacando también cara por ellos, que soy como los que se fueron de su país a buscar el sueño afuera y yo lo estoy haciendo de poquito en poquito, cumpliendo mis metas, y que vean que nada es imposible. Que para mí estar en Televisa era un sueño, estar acá era un sueño y lo estoy logrando a base de esfuerzo y trabajo”, concluyó.

