Maite Perroni y Andrés Tovar celebran su primer aniversario de bodas

Parece que fue ayer cuando Maite Perroni y Andrés Tovar se convirtieron en marido y mujer en una hermosa boda en México, pero ya ha pasado todo un año. En medio de la exitosa gira de RBD por Estados Unidos, la cantante y el productor de televisión han celebrado su primer aniversario de bodas, un festejo que ha sido doblemente especial pues a su lado se encuentra ya su amada hija Lía. Conmovido por el recuerdo de aquel momento tan especial en el que juró amor para toda la vida, el esposo de la intérprete ha compartido unas sentidas palabras en sus redes sociales.

Maite y Andrés son padres de una nena llamada Lía.

Andrés tomó su cuenta de Instagram para expresar su sentir hacia su esposa en su primer aniversario de bodas. “Hoy repito estas palabras dando gracias a Dios por ti Maite, mi amor; por haber recibido a nuestra maravillosa hija Lía -las dos son todo para mí- y por este año, que es el más hermoso de mi vida”, escribió el productor, quien ha acompañado incondicionalmente a la cantante durante sus presentaciones en el Soy Rebelde Tour.

Tovar acompañó estas palabras de un fragmento en video de uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia en la que se casó con Maite, cuando parado frente a ella le dedicó unas hermosas palabras evocando su historia de amor. “Dispara a la luna y si no la alcanzas al menos aterrizarás en las estrellas. Hace 20 años vi a una niña en un pasillo de Televisa corriendo a sus clases, y me enamoré en ese instante de sus maravillosos ojos, de sus hoyitos en sus mejillas al sonreír, de su hermosa e inigualable energía y electrizante que al verla te hace sentir vivo y pensé: ‘Dios mío, ojalá algún día’...”, expresaba el productor hace un año, mientras la cantante lo veía conmovida, al parecer, esforzándose por no llorar de la emoción.

La pareja está feliz y enamorada.

“Estar aquí contigo es sin duda lo más hermoso, maravilloso que me ha pasado en la vida. Es sin duda, mi más grande sueño hecho realidad, el saber que encontré a mi alma gemela, el amor de esta vida y el de muchas otras”, continuó el productor, mientras Maite se limpiaba una lágrima. “Sé que los tiempos de Dios son perfectos, pero le pido que nos alcancen estos 50, ojalá 60 años que nos queden de vida para estar juntos, para demostrarte cada segundo lo mucho que te amo. Quiero cuidarte, amarte y apoyarte incondicionalmente”, dijo a después.

Estas palabras conmovieron mucho a los seguidores de Andrés, quienes no tardaron en expresarle su cariño y dedicarle a él y a Maite sentidas felicitaciones. Entre las muestras de afecto destacó el mensaje de Dulce María, quien no pudo asistir el día de la boda de su amiga. “¡¡Felicidades!! Que dios bendiga su unión y su familia”, escribió. “¡Los queremos mucho! Son una hermosa pareja y una preciosa familia”, comentó por su parte Paco Álvarez, esposo de la intérprete de Roberta Pardo.

Lo que dijo Maite el día de su boda

Si bien Maite no ha hecho alguna publicación a propósito de su aniversario, lo cierto es que antes ya ha expresado lo feliz y agradecida que se siente por unirse en matrimonio. Durante su enlace la cantante pronunció también unas emotivas palabras: “Hoy es un día de celebración y de empezar una nueva etapa importante, construir una familia y de poder juntos caminar de la mano y pues disfrutar de lo que es estar en esta historia. En realidad, para mí es un momento muy importante porque creo que el tomar una decisión así de vida es demasiado importante y es determinante”, dijo entonces.

