Elyfer Torres pone en la mesa un tema vital: ‘Si no tenemos salud mental, no tenemos nada’

¿De qué manera influye en tu carrera esta nueva versión tuya y qué te dejó ‘Betty en NY’?

‘Betty en NY’ me ayudó a creer mucho en mí, no había como esas limitantes que yo tenía, pero había unas muy particulares respecto a cómo me veía a mí misma. Y cuando empiezo a hacer ‘Betty en NY’ me doy cuenta que lo más importante de mí es nada que tenga ver con lo externo o banalidad. Y también me doy cuenta que la opinión más importante de sobre mí es la mía. Y eso creo que yo que me ayudó a transformar muchas cosas.

Claro se vale escuchar a terceros, pero que no se vuelva una verdad absoluta, porque no hay nadie mejor que conozca a Ely mejor que Ely. También ‘Betty’ me ayudó a reafirmar mi creencia de que la belleza es un constructo social. Alguien un día se lo inventó y definió los estándares, y es como darme cuenta de que si es un constructo social, yo también puedo elegir qué construyo hoy o cómo sentirme en mi realidad.