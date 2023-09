Cristiano Ronaldo se sincera: ‘Voy a seguir jugando hasta que mis piernas digan: ‘Se ha acabado’

Cristiano Ronaldo se ha adaptado de maravilla a su nueva vida en Arabia Saudí junto a Georgina Rodríguez y sus niños. Sin embargo, no todo ha sido fácil en la cancha, pues el futbolista portugués ha vivido algunos sinsabores. Pero en los últimos partidos ha tenido una inmejorable buena racha, convirtiéndose en uno de los mejores goleadores, reafirmando que, sin importar su edad, sigue estando en un gran estado físico.

©GettyImages



Cristiano no ha decidido aún sobre su retito del fútbol.

Hace unos días, tras disputar su partido con el Al Nassr, CR7 reflexionó sobre su edad y su carrera, dejando ver que no tiene una fecha en mente para decirle a adiós a las canchas. Luego de su triunfo ante el club árabe Al Ahli el pasado 22 de septiembre, en el que anotó dos goles, Cristiano habló con la prensa a corazón abierto.

“Todavía amo el fútbol”, dijo el astro luso ante las cámaras. “Incluso a mi edad adoro marcar goles y ganar partidos”, agregó el jugador de 38 años, refiriéndose a la etapa de madurez que atraviesa en términos futbolísticos. “Voy a seguir jugando hasta que mis piernas digan: ‘Cristiano, se ha acabado’”, dijo con toda sinceridad. “Por el momento seguiré así ayudando al equipo”, agregaba.

“Tenemos grandes jugadores, la liga es cada vez mejor y la gente saudí se lo merece porque son grandes personas”, agregó en su intervención, elogiando su club y a los aficionados que tanto Lo han apoyado desde su llegada. “Fue un gran duelo, estamos arriba en la clasificación y eso es lo que estábamos buscando”, finalizaba el portugués.

“¡Muy feliz de marcar 2 goles más y especialmente de haber ayudado al equipo en esta importante victoria! ¡Nuestros fans han sido increíbles en nuestra casa con su fantástico apoyo!”, escribió después en su cuenta de Instagram al compartir algunas imágenes del partido.

Su gran sueño tras su retiro

Si bien no hay fecha clara para su despedida de las canchas, Cristiano sí ha hablado abiertamente de los planes que tiene para después de su retiro. “No descarto convertirme en propietario de un club... Es algo en lo que pensé hace unos años. Probablemente me gustaría tener un club”, dijo en junio pasado durante una conferencia de prensa a propósito del lanzamiento de su propia marca de agua, uno de los muchos emprendimientos que tiene.

Actualmente, el portugués tiene contrato con el Al Nassr hasta el verano de 2025, por lo que podría optar por retirarse entonces o bien sumar un año más a su carrera.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.