Fallece Fernando Botero, el pintor y escultor colombiano más reconocido

Fernando Botero, uno de los pintores y escultores más grandes de Colombia, ha fallecido este viernes 15 de septiembre, en su casa en el principado de Mónaco a los 91 años. Dicha información ha sido dada a conocer por diversos medios de comunicación colombianos, en los que se ha indicado que Botero murió a casusa de varias complicaciones en su salud. La obra de Botero destacó en el mundo del arte por las figuras voluptuosas que hacía en pinturas y esculturas.

©GettyImages



Fernando Botero nació en Medellín, Colombia y fue uno de los artistas más grandes del país

Según los reportes del periodista colombiano Julio Sánchez Cristo, de W Radio, hasta la semana pasada, Botero seguía pintando, pero sufrió una neumonía que lo llevó a ser hospitalizado.

Amigos, familiares, seguidores, políticos y demás personalidades del medio artístico han lamentado su partida. El presidente colombiano Gustavo Petro utilizó su cuenta de X para despedir al pintor.

Ha muerto Fernando Botero, el pintor de nuestras tradiciones y defectos, el pintor de nuestras virtudes. El pintor de nuestra violencia y de la paz.



De la paloma mil veces desechada y mil veces puesta en su trono — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 15, 2023

El expresidente colombiano Juan Manuel Santos también lamentó la partida del pintor, asegurando que fue uno de los más grandes artistas que Colombia dio al mundo.

Lamentamos profundamente la partida de Fernando Botero, uno de los más grandes artistas de Colombia y del mundo. Siempre generoso con su país, un gran amigo, y apasionado constructor de paz. Nuestras más sinceras condolencias a toda su familia. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) September 15, 2023

Fernando Botero Angulo nació el 19 de abril de 1932 en Medellín, Colombia. En la década de los cincuenta, tuvo contacto con algunos intelectuales colobianos y empezó a hacer sus primeras exposiciones. En 1952, se fue a vivir a España para estudiar en la Real Academia de San Fernando. Un año después, se mudó a Florencia, en Italia, donde cursó sus estudios en la Academia de San Marcos; fue ahí donde su obra empezó a tener influencia del renacimiento italiano.

©GettyImages



Fernando Botero en su estudio de arte en París en 1982

Su obra empezó a cobrar notoriedad hasta que en 1958 fue nombrado docente de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Hacia la década de los sesenta, Botero se estableció en Nueva York donde experimentó con el expresionismo abstracto y en 1962 expuso por primera vez. Desde entonces, sus exposiciones alrededor del mundo fueron una constante, presentando su obra en París, Londrés, Dubái, Roma, Chicago, Buenos Aires, Tokio, Milán, Nápoles, Ciudad de México, Caracas, solo por mencionar algunas.

Entre las obras más importantes de Botero destacan La Muerte de Pablo Escobar (1999), Monalisa a los 12 años (1959), Dancers at the bar (2001), Dancing in Colombia (1980), Obispos muertos (1965), entre otras. A lo largo de su carrera, recibió múltiples distinciones como la Cruz de Plata de la Orden de Boyacá en 1977 y la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica en 2007.

De su primer matrimonio con Gloria Zea, le sobreviven tres hijos: Fernando, Lina y Juan Carlos. En su segundo enlace con Cecilia Zambrano tuvo al menor de sus hijos, Pedro Botero, quien falleció en 1970 a los cuatro años en un accidente de tránsito. En 1978, Botero se casó por tercera vez con la artista griega Sophia Vari. En mayo pasado, falleció Sophia y ahora cuatro meses después, se reporta la muerte de Fernando Botero. QEPD.

