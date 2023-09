Con más de 5 meses de embarazo, la prometida de Nacho Mendoza presume su crecido baby bump

El gran día está cada vez más cerca para Nacho Mendoza y Melany Mille, pues están esperando su segundo bebé juntos. El cantante venezolano y su prometida anunciaron en junio su dulce espera, y un mes después él reveló que se trataba nuevamente de una nena. La guapa mamá había revelado anteriormente que había pasado unos “días bastante complicaditos”, por los síntomas del embarazo, pero eso no ha mermado su ilusión y felicidad. De hecho, Melany acaba de compartir nuevas fotos en las que queda al descubierto su crecido baby bump.

Emocionada por conocer a su bebita, Melany compartió con sus seguidores en Instagram este 13 de septiembre el resultado de la sesión de fotos que se hizo mostrando el avance de su embarazo. “Me encantaron todas estas fotografías con mi pequeñita en el horno”, comentó.

En las imágenes se le veía muy guapa posando junto a una camioneta vintage color azul adornada con flores. Para la ocasión usó un conjunto de falda larga de corte sirena y top rosa claro, a juego con un sombrero en el mismo tono. Orgullosa y feliz en esta etapa, la modelo mostró su pancita de embarazo en todo su esplendor posando de perfil.

La semana pasada, Melany ya había compartido un vistazo de esta sesión, revelando que en aquel momento llevaba ya 5 meses de su dulce espera. “Hoy con 22 semanas mi semillita”, escribió entonces al publicar el video en el que se le veía posando para la fotógrafa. “En la mente muchas ideas y proyectos… En el corazón la pasión… En la pancita todo el amor y la inspiración…”, agregó en su post.

“Gracias mi querida @cindymadrigalphoto por tu esfuerzo de venir manejando hasta mi casa y sin importar la lluvia tomarme las primeras fotos de mi segunda pequeñita. Te quiero y bendigo grandemente. Gracias también a @tolaecoposada un lugar espectacular que deben visitar en Maracay, Aragua”, agregó la prometida de Nacho, revelando el lugar que sirvió de escenario para estas increíbles fotos.

Melany luce hermosa con su pancita de embarazo.

Un embarazo no del todo fácil

Poco después de anunciar la buena nueva de su embarazo, Melany estuvo algo ausente de sus redes sociales, lo que tenía a sus seguidores un poco preocupado. Cuando ella reapareció explicó que había estado viviendo unos días difíciles por los síntomas propios de su estado. “Bueno, desde que me enteré de que estoy embarazada es como que todos los síntomas, todo el malestar de los primeros meses me empezaron y me cayeron bueno...”, expresó la prometida de Nacho a fines de junio. “Las mamis saben de lo que les hablo. He pasado días bastante complicaditos por eso no me han ni ganas de agarrar el teléfono”, confesó entonces.