De lo más feliz, Stephanie Salas entregará a su hija, Michelle Salas, en el altar

Michelle Salas pronto será la protagonista de una de las bodas más esperadas del espectáculo, un gran evento que tiene emocionados no sólo a sus fans sino también a los de sus papás, Stephanie Salas y Luis Miguel. Cada detalle que surge sobre el enlace nos da una idea más completa de cómo será el gran día de la influencer y su prometido, Danilo Díaz, y ha sido su propia mamá quien reveló que será ella quien la entregue en el altar.

“Estoy contenta, estoy muy contenta, estoy nerviosa también, no sé, me voy a desmayar o algo, como que a veces tengo esos sentimientos”, dijo durante su visita al programa mexicano, Hoy. Y continua: “¿Cómo se le hace?, ¿cómo entras a dejar a un hijo al altar?, no es nada fácil. Pero muy contenta, la verdad me voy enterando de cómo va el asunto conforme pasan los días, no es que yo tenga ya una agenda tan clara, pero hasta donde yo sé, sí es este año, no la quiero soltar”, compartió desde el corazón.

Directa y sin nada que ocultar, Stephanie habló de la emoción que tiene de llevar a su hija mayor hasta el altar, confesando que será quien la entregue en el día de su boda. “Creo que eso ya es como un poco evidente ¿no?, una es buena madre de familia y yo creo que así tiene que ser, no hay más”, dijo.

Si bien no reveló la fecha de la boda, dejó entrever que será este año. Sobre el lugar que la pareja eligió para darse el “sí, acepto”, se rumoraba que sería en Santo Domingo, República Dominicana; aunque también podría ser en Miami.

Una cena familiar antes de la boda

La semana pasada, Michelle confesaba a las cámaras que tendría una fiesta en México antes de la boda para que su bisabuela, Silvia Pinal, pudiera estar presente en los festejos. Días más tarde, celebraban una cena especial con los miembros más cercanos a la familia en la que la actriz estuvo presente para festejar el amor.

“Fue algo muy sencillo, así entre familia y amigos, muy petit comité, como le dicen, pero muy lindo, muy emotivo porque tú sabes que mi abuela es un roble, adora a Michelle, y estuvo lindo, yo creo que nos vamos preparando, vamos poco a poco”, contó Stephanie.

