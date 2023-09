Familiares de Dayanara Torres sufren grave accidente doméstico: ‘Todavía se están recuperando’

Dayanara Torres y su familia enfrentan un duro momento, pues algunos de sus integrantes sufrieron quemaduras de primer y segundo grado tras un accidente doméstico. La reina de belleza compartió que su madre, doña Luz Delgado, su hermana Jinny y su sobrino Santiago están en recuperación después de que les explotara una olla de presión, también conocida como olla express. A través de sus redes sociales, la que fuera Miss Universe 1993 compartió algunas imágenes de la rehabilitación de sus seres queridos, luego del accidente el cual se dio dos semanas atrás.

©@dayanarapr



La familia Torres se ha reunido para apoyar a los suyos

Además de compartir las imágenes del proceso que han vivido en familia, Dayanara dedicó un mensaje a su sobrino Santiago, quien es hijo de su hermana Jinny y su cuñado, José Ignacio Álvarez. El adolescente fue el más afectado en este incidente doméstico, con quemaduras en el abdomen y los brazos, por lo que ha requerido terapias y cuidados especiales.

©@dayanarapr



La madre y la hermana de Dayanara Torres sufrieron quemaduras en manos y brazos

“Santiago... No existen palabras para explicar cuanto te admiro... Hace dos sábados atrás nuestra familia vivió una pesadilla que hoy nos acerca más a Nuestro Dios! Un accidente con una olla de presión que explotó. Mi Santi de mi vida como eres de fuerte, Lela y mi sister bella con quemaduras de 1er y 2ndo grado”, contó Dayanara acerca de ese desafortunado hecho.

©@dayanarapr



Mientras su hermana Jinny se recupera, Dayanara Torres cuida de su sobrino

“Una pesadilla de la q todavía se están recuperando. NECESITO a agradecer a mi Dios por bendecirnos con la familia q tenemos... por cada una de las enfermeras y enfermeros, doctores y cirujanos del @hcafloridakendallhospital El equipo de rescate, los paramédicos, que se encargaron especialmente de mi sobrino y mi madre...”. La madre de Dayanara también sufrió quemaduras en los brazos y por avanzada edad su caso requirió de atención especial.

En estos agradecimientos, la madre de Cristian y Ryan Muñiz, también agradeció las atenciones del Centro especializado de quemaduras y reconstrucción infantil, así como a todos los trabajadores que han cuidado de su sobrino de 14 años.

La modelo de 48 años también destacó el hecho de que su sobrino quisiera festejar su cumpleaños 14 rezando a San Lázaro. “Santi, que quieras pasar tu cumpleaños rezándole a San Lázaro 🥺 nos ha llenado de más admiración... Feliz Cumpleaños mi Sati You are my hero, mi campeón, mi maestro! Te amo por siempre”.

Como la familia unida que son, todos han estado en el hospital cuidando de Santiago, así como de la señora Luz y la hermana de Dayanara. Cristian y Ryan, los hijos de Dayanara con Marc Anthony, se trasladaron al lado de sus seres queridos para acompañarlos y apoyarles en estos momentos. Mientras Jinny se recupera de sus heridas, Dayanara ha cuidado de su sobrino, acompañándolo en sus terapias de rehabilitación y brindándole la asistencia necesaria.

©@dayanarapr



Cristian y Ryan acompañan a su familia en estos duros momentos

A dos semanas de este accidente doméstico, Santiago poco a poco se recupera de sus heridas, mientras que doña Luz y Jinny Torres lucen mejor. Adamari López, Karla Martínez, Francisca, Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Jackie Guerrido, Karina Banda, entre otros famosos se solidarizaron con Dayanara Torres y su familia, en medio del delicado momento que atraviesan.

