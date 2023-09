Melany Mille, prometida de Nacho Mendoza, presume su pancita de embarazo

En medio de la dulce espera de su segundo hijos juntos, Melany Mille y Nacho Mendoza disfrutan de pasar tiempo juntos y hacer divertidas actividades al lado de su hija Mya Michelle, de tres años. El pasado fin de semana, la familia de tres acudió a un parador turístico en Aragua, Venezuela, y disfrutaron de las diversas actividades del sitio. En este paseo, Nacho se mostró como un papá consentidor además de presumir la pancita de Melany, quien está en el segundo trimestre de su embarazo.

©@millemelany



Melany Mille compartió unas imágenes de su baby bump

A través de sus redes sociales, la modelo y presentadora compartió fotos y videos de esta excursión familiar. Melany mostró su barriguita con una foto en blanco y negro y en otra más a color, se dejó ver con Nacho, quien parece emocionado por la llegada de su segundo bebé con Melany. En dicha imagen, Nacho aparece sonriente tocando la pancita de Melany, mientras ella posa con los ojos cerrados y se apoya sobre él.

©@millemelany



Este bebé es el segundo hijo en común de la pareja y el sexto para él

Para Nacho, el bebé que viene en camino será su sexto bebé. A mediados de julio, en pleno show con Jesús ‘Chyno’ Miranda, la pareja reveló que estaban a la espera de una niña. Con Melany Mille, Nacho tiene a Mya Michelle de tres años y de anteriores relaciones, el cantante es padre de Diego, de 18 años, fruto de su noviazgo con Yoelmys Rivero. Mientras que con su exesposa, Inger Devera, procreó a Miguel, de 12 años, Santiago, de 10, y Matías, de siete.

Loading the player...

Los antojos y los malestares

En medio de este segundo embarazo, Melany ha compartido en redes sociales cómo se ha sentido, además de los antojos que ha experimentado. El pasado fin de semana, compartió una foto de su pancita, mientras disfrutaba de una rica empanada. “Domingo de empanadas para mi semillita y para mí 😎♥️🤰”, comentó la modelo en su cuenta de Instagram.

©@millemelany



Melany Mille presume su pancita

En una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, Melany compartió que, tras el anuncio de su segundo embarazo, los malestares se empezaron a manifestar en ella, razón por la cual estuvo alejada de las redes unos días. “(He tenido) todos los síntomas, todo el malestar de los primeros meses me empezaron y me cayeron bueno...”, expresó la prometida de Nacho. “Las mamis saben de lo que les hablo”, comentó. “He pasado días bastante complicaditos por eso no me han ni ganas de agarrar el teléfono”, contó.