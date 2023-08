Rodolfo Sancho rompe el silencio tras la detención de su hijo por un macabro crimen en Tailandia

El pasado fin de semana una terrible noticia acaparó los titulares de prensa en España y muchos países más: la detención de Daniel, hijo mayor del actor Rodolfo Sancho, bajo la acusación de asesinato. Este caso ha causado gran conmoción dados los detalles del crimen que el mismo joven aparentemente ha confesado. Y es que ha sido arrestado por presuntamente asesinar y descuartizar a su compañero de viaje, el cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta Artega, durante su viaje en la turística isla de Koh Phangan en Tailandia.

Rodolfo Sancho pidió máximo respeto para su familia.

Tras el revuelo que generó esta noticia, el actor de 48 años ha roto el silencio por medio de un breve comunicado enviado a la agencia española de noticias EFE en el que pide “máximo respeto”, para su familia “en estos momentos delicados y de máxima confusión”.

En su posicionamiento, Rodolfo ha pedido además “a los medios de comunicación que se abstengan de emitir cualquier juicio precipitado” ante los últimos acontecimientos, y que se difundan informaciones “que pudieran interferir en el desarrollo de la Justicia y en el correcto procedimiento de la investigación, así como cualquier acción diplomática que pudiera estar en curso”.

Daniel Sancho está detenido en Tailandia.

¿Qué sucedió en Tailandia?

Daniel Sancho Bronchalo, de 29 años, se encuentra bajo custodia policial desde el pasado viernes 4 de julio. Fue interrogado ese mismo día por los agentes y en un principio negó tener cualquier relación con la desaparición -que él mismo había denunciado un día antes- de un amigo suyo de origen colombiano con el que viajaba por el país asiático, y con quien se ha dicho mantenía una relación sentimental desde hace tiempo.

Sin embargo, la policía descubrió que Daniel había comprado el martes un cuchillo, guantes de goma, una esponja de cocina, una botella de detergente y otros productos, siendo captado por las cámaras de seguridad del establecimiento. Al revisar su habitación de hotel se percataron de que el refrigerador, el baño y el fregadero de la cocina habían sido lavados, y que en los desagües había sangre, grasa y pelo.

Después fueron hallados varios restos humanos, una pelvis e intestinos recortados, dentro de un saco de fertilizante, así como ropa por separado, lo que confirmó las sospechas de un crimen. Otro de los elementos que apuntaron la investigación a Daniel, según recoge el diario Bangkok Post, fue que lucía cortes y arañazos cuando se presentó en la comisaría.

Daniel terminó por declararse culpable del crimen.

Al día siguiente, el hijo de Rodolfo Sancho se declaró culpable del asesinato y desmembramiento de Edwin Arrieta y fue detenido. El joven reconoció este domingo en declaraciones a EFE que es culpable del asesinato de Arrieta. “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, aseguró Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas.

También se dio a conocer que Sancho pasaría este lunes a disposición judicial en la vecina isla de Koh Samui. Y, según EFE, ahora deberá acompañar a la policía a los lugares —incluido el mar— en los que presuntamente habría arrojado el cuerpo descuartizado de su acompañante.

