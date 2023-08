Cedella, hija de Bob Marley, y cómo se convirtió en el ‘hada madrina’ del fútbol femenino en Jamaica

Al igual que varios de sus hermanos, Cedella Marley heredó de su padre, Bob Marley, el amor por la música, y se ha desempeñado exitosamente como cantautora. Pero esa no es la única pasión que le transmitió la leyenda del reggae, pues el fútbol es otra de ellas y vaya que lo ha impulsado. La hija del icónico cantante se ha convertido en el ‘hada madrina’ del fútbol femenino en Jamaica, pues ha sido en gran parte gracias a su apoyo que la selección ha llegado a la Copa Mundial Femenina de la FIFA, que este año se disputa en Australia y Nueva Zelanda.

A Bob Marley le encantaba el fútbol.

Este 2023 es el año de las jugadoras jamaiquinas. Con un empate sin goles este 2 de agosto, Jamaica logró clasificarse por primera vez en su historia para los octavos de final y, a su vez, dejó fuera a Brasil, que no quedaba eliminada en fase de grupos desde el año 1995. “Ese momento”, escribió Cedella en su Instagram al mostrar la reacción ante tan importante logro para las denominadas ‘Reggae Girlz’.

Y aunque ahora están al otro lado del mundo cumpliendo el sueño de cualquier futbolista, las cosas no siempre fueron así para las seleccionadas jamaiquinas. Y es que durante mucho tiempo tuvieron que enfrentarse a la falta de de apoyo y recursos económicos. En el 2014, estuvo por desaparecer la selección femenina, pues la Federación decidió desmantelar la estructura del equipo.

Sin embargo, por mera casualidad, la cantante, actriz y diseñadora se enteró de la situación, lo que marcaría su papel como ‘hada madrina’ del fútbol femenino en su natal Jamaica. “Mi hijo Skip llegó a casa con un folleto que era un llamado para apoyar a las ‘Reggae Girlz’. Hice unas llamadas para ver qué pasaba y cuando me fueron contando me di cuenta que era necesario más que una donación de 10 o 15 dólares”, contó Cedella, de acuerdo a declaraciones publicadas en el sitio oficial de la FIFA.

“No sabía ni que había un equipo femenino”, contaba en un reportaje para el Telegraph. Sin embargo, al saber cómo iban las cosas no pudo quedarse de brazos cruzados, y pues además no pudo ignorar el hecho de que se trataba del deporte que tanto amaba su papá. “A mí padre le encantaba el fútbol, estoy segura de que si no hubiera sido músico, hubiera sido delantero de un equipo de fútbol. Estaba todo el día jugando”, recordaba Cedella en 2019 de acuerdo al diario español El Mundo.

Gracias a su hijo Skip se enteró de las ‘Reggae Girlz’.

Un proyecto que ha ido dado frutos

Echando mano de la Fundación Bob Marley, así como de sus relaciones en la industria del espectáculo, Cedella reunió fondos que ayudaron al resurgimiento de la selección femenina de Jamaica. Su compromiso fue tal, que incluso compuso una canción con sus hermanos Damian y Stephen llamada Strike hard (Golpea fuerte) con la que también lograrron recaudar algunos fondos.

Cdella echó mano de sus contactor para apoyar a las seleccionadas.

También creó la fundación Football is Freedom (Fútbol es libertad) con el propósito de apoyar a las mujeres a cumplir sus sueños en las canchas. “Nunca más quiero ver a una chica joven que realmente quiere lograr su sueño no hacerlo por ser mujer”, aseguró. Con el firme objetivo de impulsa el fútbol femenino en su país, Cedella logró reunir dinero suficiente para cubrir los gastos de viajes, equipamento, y concentración, pero el equipo no logró clasificarse para el Copa Mundial de Clubes de la FIFA en 2015. Al año siguiente el femenino se disolvió.

Pero eso no frenó a Cendella, pues volvió a reunir a las ‘Reggae Girlz’, y su proyecto con ellas fue ganado cada vez más fuerza. De este moro, lograron clasificarse al Mundial del 2019, convirtiéndose así en el primer país del Caribe en clasificarse para una Copa Mundial Femenina.

