Tienes que escuchar a Antonela Roccuzzo hablando en inglés, ¡lo hace de maravilla!

Hace poco, Lionel Messi y su familia iniciaron una nueva vida en Estados Unidos, ello debido al fichaje del futbolista por parte del club Inter Miami. Desde el primer momento, el delantero argentino, su esposa y sus hijos tuvieron el más cálido recibimiento en su nueva ciudad. Si bien es sabido que Antonela Roccuzzo y sus pequeños ya estaban completamente adaptados a su vida en París, donde antes jugaba Leo, es un hecho que tienen todas las herramientas para habituarse a su nuevo hogar, y es que de entrada, la guapa rosarina habla a la perfección el idioma inglés.

Messi y su familia están iniciando una nueva vida en Miami

Su vida junto a Messi ha llevado a Antonela y a viajar y a vivir en distintas ciudades, y ella ha hecho todo lo posible por adaptarse a cada lugar. De hecho, se sabe que cuando llegó a París empezó a estudiar francés. Lo que muchos no sabían o al menos no habrían comprobado, es que la guapa argentina también habla muy bien el inglés, y no es de sorprender dado el papel que ha desempeñado en la industria de la moda.

Fue precisamente durante una colaboración para una conocida marca de belleza, que la esposa de Messi mostró su buena pronunciación en el idioma oficial de Estados Unidos. Hace unas semanas, Antonela publicó en su cuenta de Instagram un video que grabó de la mano de Guerlain para compartir una nueva rutina capilar y de inmediato llamó la atención la fluidez y naturalidad con la que se comunicó en inglés con el estilista y experto en pelo Peter Gray.

“Después de mi embarazo perdí un montón de cabello, especialmente en esta área”, explica Antonela con una excelente pronunciación al señalar una zona por arriba de sus orejas. “Tengo un montón de baby hair”, explica la argentina, quien en el video se muestra confiada en las manos del experto, quien le explica los cuidados adecuados del pelo y el cuero cabelludo.

“El pelo luce muy brillante. Es bueno ver que tengo volumen ahora. Hace mucho que no me veía el pelo así”, confiesa la Antonela, quien en el video se ve muy guapa con un maquillaje natural y un elegante jersey color crema. Semanas antes del lanzamiento de este material, la esposa de Messi ya había compartido un adelanto de su colaboración, admitiendo estar muy entusiasmada.

Un gran apoyo para Leo

Este video se hizo viral y después de varias semanas, sigue circulando en redes sociales. Y es que ahora que la argentina y su familia están iniciando una nueva etapa en Miami, muchos han aplaudido el que Messi tenga de su lado a una mujer no solo guapa y amorosa, sino también inteligente, preparada y ávida de nuevos aprendizajes.

Es sabido que además del español su lengua materna, Leo entiende el inglés y catalán, no obstante, no suele usar estos idiomas de forma pública. Es habitual que cuando el futbolista asiste algún evento o gala de premios, elija dirigirse en su propia lengua con seguridad y fluidez.

Antonela ha sido un gran apoyo para Messi

