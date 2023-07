Como buena veracruzana, Salma Hayek comparte su forma de comer camarones

A pesar de ser una de las latinas más influyentes en Hollywood, Salma Hayek no olvida sus raíces. En cada oportunidad que tiene, la estrella de Frida presume sus orígenes y recuerda con cariño sus días en su natal Coatzacoalcos, Veracruz. En uno de sus más recientes posts, la también productora no solo recordó el estado que la vio crecer, sino que presumió la forma tan peculiar en la que se degustan los camarones en el Golfo de México.

En su perfil de Instagram, donde tiene más de 25 millones de seguidores, la estrella compartió una fotografía en la que aparece disfrutando de unos camarones; eso sí, con un look como de estrella, con gafas oscuras, una prenda de crochet y una cadena dorada. Salma se deja ver con una actitud de lo más relajada, concentrada en su platillo, el cual es uno de sus preferidos. La estrella de From Dusk Till Down escribió junto a la imagen lo siguiente: “En Mexico nos enseñan a no desperdiciar la comida, así que yo me como hasta la cabeza de los camarones”.

La imagen, la cual según sus fans fue tomada en Palma de Mallorca en unas recientes vacaciones, rápidamente se hizo viral y fue comentada en su mayoría por sus paisanos, quienes estuvieron de acuerdo con ella; la cabeza de los crustáceos es todo un manjar y no se desaprovecha en absoluto.

“Eso es todo paisa, a comer camarones como se debe”, “De veracruz para el mundo, eres un orgullo para los veracruzanos”, “Jarocha style”, fueron solo algunos de los comentariso que la actriz recibió por parte de sus seguidores, quienes celebraron la forma de Salma para degustar unos camarones.

Jarocha de corazón

Esta no es la primera vez que Salma presume su manera de disfrutar los crustáceos, pues en una ocasión anterior presumió como su ‘buen diente’, asegurando que así era como las jarochas (personas originarias del estado de Verazcruz) disfrutaban de los camarones. “This is how jarochas (girls from Veracruz) eat shrimp. Así es como comemos los camarones las jarochas. #veracruzanos #food”, escribió la también productora junto a una imagen en la que aparece en traje de baño, dándose un festín.

