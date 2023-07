¡Ya camina! Bella Esmeralda, hija menor de Georgina y Cristiano, está cada vez más grande y linda

Las últimas semanas, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo han usado sus redes sociales para compartir un poco de sus increíbles vacaciones de verano en Cerdeña, Italia. La pareja se dejó ver muy feliz junto a sus hijos disfrutando el sol y el mar desde su lujoso yate. Sin embargo, la gran ausente en las postales de este viaje familiar había sido la pequeña Bella Esmeralda, la menor de los hijos de la modelo y el futbolista. Pero ahora, esta adorable nena ha reaparecido en la cuenta de su mamá acompañada de una gran sorpresa: ¡Ya camina!

La familia disfrutó de unas increíbles vacaciones en Cerdeña

Si bien la menor de los retoños de Gio y Cristiano no había aparecido en las cuentas de sus padres, no significa que no haya estado con ellos en las vacaciones, pues lo más probable es que hayan querido protegerla de los potentes rayos del sol de esta época en el mediterráneo. El pasado 4 de julio, se reportó que la familia había dejado la famosa isla italiana a bordo de un jet privado, y en las fotos se podía ver a la bebé.

El sábado pasado, Georgina publicó un video de Bella Esmeralda que de seguramente hizo suspirar a todos sus seguidores. En él podía verse a la nena paseando a una muñeca. Ya tenía un tiempo que no se veía a la bebita en redes sociales y esta aparición suya causó gran sorpresa por lo crecida que se veía.

Ataviada con una camiseta, short rosa y sandalias, la pequeña caminaba con gran seguridad mientras empujaba la carriola en la que paseaba a su muñeca. Esta nena ha crecido a pasos agigantados, pues parece que ya no solo descansa en los brazos de mamá, sino que está lista para dirigir sus propias sesiones de juego. “Bebita llevando bebé = Bebé al cuadrado”, escribió Gio de lo más divertida al mostrar el tierno momento protagonizado por la menor de sus hijos.

Los últimos días Cristiano y Georgina han seguido publicando fotos desde la playa, aunque sin precisar donde se encuentran. Pero todo apunta a que podrían estar pasando unos días en Portugal, tierra natal del futbolista, y donde cuentan con una espectacular mansión. La pareja fue captada el pasado 8 de julio en su Rolls Royce en las inmediaciones del aeropuerto de Faro.

La adoración de mamá, papá y hermanos

El pasado mes de abril, Bella Esmeralda celebró su primer cumpleaños, una ocasión un tanto agridulce para sus padres, pues recordaron la dura partida de Ángel, el mellizo de la nena. “Felicidades por tu primer año de vida, mi amor. Papi te quiere mucho”, escribió entonces el futbolista.

Por su parte, Gio había compartido algunas fotos y videos de su hija pequeña, entre ellas un divertido momento de Bella paseando en un cochecito con su hermana Eva. “Amor para toda la vida”, escribió en esta publicación. Las publicaciones de la modelo y el futbolista han dejado ver lo unidos que son sus hijos y lo mucho que adoran a la más pequeña de la familia.

Bella es la adoración de la familia

