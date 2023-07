Jennifer Lopez hace frente a las críticas por el lanzamiento de su marca de cócteles

Luego de que Jennifer Lopez lanzara DELOLA, su propia línea de bebidas alcohólicas, la cantante recibió una oleada de críticas, pues en más de una ocasión ella se ha referido a su nulo consumo de alcohol. En el marco de las celebraciones por el 4 de julio, la intérprete de Marry Me rompió el silencio ante los comentarios que ha recibido por crear su marca y al mismo tiempo, no ser consumidora.

Jennifer Lopez responde a las críticas por Delola

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 248 millones de seguidores, ‘La Diva del Bronx’ compartió un video en el que contó que iba de camino a la tienda para comprar los suministros necesarios para su fiesta del 4 de julio, y por supuesto, entre las compras no podían faltar unas botellas de DELOLA.

“Sé que mucha gente ha estado hablando, (diciendo cosas como) ‘ella ni siquiera toma, qué hace con una línea de cocteles’... Y para ser sincera, sí por mucho tiempo no tomé”, indicó la intérprete.

“Hace mucños años, como podrán verlo en las fotos de hace 10 o 15 años, he tomado el cóctel ocasional”, expresó la estrella. “Disfruto los cócteles ocasionales. Consumo responsablemente, pero no lo hago hasta perderme. Lo hago de forma social y para pasarla bien y relajarme, pero siempre responsablemente”.

La intérprete de temas como On the Floor compartió que a lo largo de su vida a probado varias bebidas alcohólicas, pero que ninguna le ha encantado, así que decidió crear algo con lo que realmente se identificara y así nació Delola. “He tratado varias cosas, cócteles, hubo un punto en el que tomé cócteles rusos o rosé (vino rosado) pero nunca he encontrado algo que realmente me guste. Así que, como cualquier otra cosa en mi vida, lo creé para mí (Delola)”.

DELOLA fue lanzado a inicios de abril

JLo añadió que esta bebida tiene menos calorías, es libre de gluten, con sabores naturales y que es fácil de preparar solo con agregar algo de hielo. La artista añadió que se ajusta perfectamente a su estilo de vida y que por eso decidió crear Delola.

El estilo de vida de Jennifer Lopez; sin alcohol ni cafeína

En una entrevista en 2016 con US Weekly, la intérprete habló de su estricto régimen para mantenerse radiante con el paso de los años. En esa ocasión, JLo contó que tenía una dieta con ciertas restricciones. “No bebo ni fumo ni tomo cafeína”, dijo. “Eso realmente arruina tu piel a medida que envejeces”.

Entre otros hábitos que JLo lleva a cabo para cuidar su piel, está el uso frecuente de protector solar. “Raramente estoy bajo el sol, pero si lo estoy, uso mucho protector solar”, continuó. “Nunca he sido de las que toman mucho sol, por eso mi piel se ha mantenido”, añadió.

