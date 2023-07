La guapa colombiana está en su elemento, pues ella misma ha admitido que la playa es su lugar favorito. “Quienes me conocen saben cuanto amo el mar y asolearme. Al salir de todas mis operaciones y encontrarme con una cicatriz enorme en mi abdomen y sin pierna me preguntaba cómo sería volver a la playa, que además, es mi lugar favorito en el mundo”, escribió en su Instagram.

“Entonces pensé que tenía dos opciones: la primera era no volver a la playa, quedarme mirando el mar y el sol desde un balcón y llorar por no ser capaz de dejarme ver de quienes pasarán por mi lado... Mi segunda opción era DECIDIR SER FELIZ, hacer mi plan favorito, no perderme ni un segundo de entrar al mar “, agregó.