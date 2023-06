Canciones de cuna de Marc Anthony: la tierna forma en que Nadia Ferreira arrulla a su bebé

No cabe duda que Marc Anthony y sobre todo Nadia Ferreira, están viviendo una de las etapas más bonitas como familia tras haberse convertido en padres de su primer bebé en común el pasado 17 de junio. Luego del feliz anuncio que hiciera la pareja en el Día del Padre, han sido muy pocos los detalles que ambos han compartido de manera pública con respecto al recién nacido, la cual fue solamente una imagen de los tres sosteniendo la manito de su retoño tras su llegada a este mundo en la cuidad de Miami. Ahora, la modelo paraguaya y madre primeriza nos ha regalado una de sus rutinas que al parecer le funciona perfecto a la hora de hacer dormir a su primogénito, en la cual participan los tres.

©@nadiaferreira



Marc y Nadia anunciaron la llegada de su bebé el pasado 17 de junio

Se trata de unas versiones musicales para bebés con los mejores éxitos del salsero, las cuales han sido producidas con la tonalidad de canción de cuna y que parecen ser muy efectivas para arrullar al baby, de quien hasta el momento desconocemos su nombre ni tampoco su sexo. Aunque muchos de sus seguidores asumen que se trata de un varoncito por las pistas que la exreina de belleza compartió durante su baby shower en mayo pasado, lo cierto es que lo consienten mucho con los temas de su padre.

En una reciente publicación compartida por la paraguaya, se aprecia el playlist denominado Marc Anthony for Babies, álbum que según la fecha que figura en el post fue lanzado por el cantante en 2017 y cuenta con una selección de 10 temas del gran catálogo del artista: “Vivir Mi Vida”, “Deja Que Te Bese”, “Que Precio Tiene el Cielo”, “Ahora Quien”, “Escapémonos”, “Tu Amor Me Hace Bien”, “Valió la Pena”, “La Gozadera”, “No Me Ames” y el clásico “You Sang To Me”.

Las melodías y los arreglos musicales poseen una tonalidad muy agradable, son de manera instrumental y poseen elementos muy propios para niños como xilófonos, campanitas, guitarras y son lentos, perfectos para una siesta. La duración de cada canción no excede el minuto y 30 segundos dentro de un bloque sónico liviano.

©@nadiaferreira



Las canciones de cuna de Marc Anthony está disponibles en las plataformas digitales

Nadia agregó un pequeño escrito, el cual se lee: “Happy Monday”, junto a un corazón, que refleja el buen estado de ánimo para iniciar su semana realizando de manera efectiva su labor de madre, al cuidado de su primer bebé. Del mismo modo, la esposa del astro puertorriqueño dejó al descubierto una faceta musical de su pareja que hasta el momento desconocíamos con este proyecto de canciones de cuna para recién nacidos.

Hace unos días, la madre de Nadia, dio a conocer una nueva imagen de su nietecito. A través de sus redes sociales, la señora Ludy Ferreira subió una tierna fotografía del pequeñín en el que dejó ver que su amor de abuela se ha redoblado con la llegada de este bebé que se suma a su otro nieto, un jovencito llamado Mauricio, hijo de Eli Ferreira, hermana de Nadia.

Vídeo Relacionado: Christian Nodal invitó a Cazzu al escenario de su concierto más especial Loading the player...