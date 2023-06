Ángela Aguilar debutará como conductora en Premios Juventud

Ángela Aguilar es una de las voces más prominentes y reconocidas del regional mexicano, ya que a sus 19 años se ha consolidado en dicho género de manera formidable gracias al gran talento vocal que ha heredado de su gran dinastía familiar. Por ello y su enorme carisma, la hija de Pepe Aguilar ha sido elegida como conductora para la gala número 20º de Premios Juventud(Univision), la cual se llevará a cabo el próximo 20 de julio en Puerto Rico. Aguilar se une a la ya anunciada actriz y presentadora Alejandra Espinoza para compartir la tarea de presentar la anticipada celebración del 20 aniversario de esta emblemática premiación.

Esta es la primera vez que Ángela se embarca en una tarea profesional como presentadora y por ello conversamos con ella sobre su sentir al ser elegida como tal para realizar este nuevo reto en su carrera, sus formas para aplacar los nervios antes de salir a devorarse el escenario (como siempre lo hace), los vestidos que usará en la ceremonia y, por supuesto, sus próximos proyectos musicales.

“Una de las primeras cosas que hice al saber que iba a ser una de las presentadoras fue ¡ir al oculista! Casi no veo de lejos y, ¡me preocupaba no poder leer los textos! Después de resolver ese tema, directo a ver qué me iba a poner”, nos revela risueña y emocionada.

Ángela ha sido ganadora previamente de tres Premios Juventud y este año, aparte de ser una de las anfitrionas del show, tambien cuenta con cuatro nominaciones en las categorias: “Artista Premios Juventud Femenina”, “Girl Power”, “Mejor Colaboración Regional Mexicana” por el tema Qué agonía junto a Yuridia, y en la categoría digital/social “Quiero Más”.

©Hola



Foto: Segio Valenzuela

“Creo que me falta mucho para llegar a ser un icono pero me es muy importante intentar ser un buen ejemplo. Creo que la música mexicana es algo hermoso, no quiero que nunca se acabe. Yo solamente quiero poner mi granito de arena” –Ángela Aguilar–



¿Cómo te sientes en tu primera participación como conductora de Premios Juventud? Me siento súper emocionada de poder explorar esta nueva faceta de los premios. Estoy super contenta por la oportunidad. ¿Cómo te preparas para esta aventura tan importante? Una de las primeras cosas que hice al saber que iba a ser una de las presentadoras fue ¡ir al oculista! Casi no veo de lejos y, ¡me preocupaba no poder leer los textos! Después de resolver ese tema, directo a ver qué me iba a poner ¿Cuántos vestidos vas a usar y qué tienes planeado vestir? Depende de cuantos segmentos van a haber, pero para mí entre más cambios tenga… ¡mucho mejor! Me encanta tener la oportunidad de usar varios trajes de gala.



¿Qué rutina o ritual tienes antes de subir al escenario? Normalmente me maquillan, caliento la voz, y trato de estar 5-10 minutos en silencio. ¿Qué rutina o ritual tienes antes de subir al escenario? Ahorita siento que no puedo definir mucho mi carrera musical. Recientemente he hecho colaboración de todo tipo, con Fito Páez, Carin León, hasta Steve Aoki. ¿Qué significa para ti haberte convertido en un ícono de la música mexicana a tan corta edad? Creo que me falta mucho para llegar a ser un icono pero me es muy importante intentar ser un buen ejemplo. Creo que la música mexicana es algo hermoso, no quiero que nunca se acabe. Yo solamente quiero poner mi granito de arena.



¿Qué más te gustaría experimentar en tu carrera, tal vez algo de actuación? Estoy abierta a cualquier forma de expresión artística. Solo es cuestión de tiempo y práctica. ¿Cómo definirías la música latina? La música latina es corazón. Háblanos de tus próximos proyectos... Mis próximos proyectos incluyen boleros y ¡temas de mi autoría! Me tiene súper emocionda y ya pronto sabrán más detalles al respecto.

Vídeo Relacionado: Christian Nodal invitó a Cazzu al escenario de su concierto más especial Loading the player...