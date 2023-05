Lina Luaces, hija de Lili Estefan, se luce como reportera

A sus 20 años, Lina Luaces, hija de Lili Estefan, ha demostrado que tiene un prometedor futuro en el mundo de las pasarelas, pues está dando pasos firmes en su carrera como modelo. Apenas el pasado mes de febrero debutó en la New York Fashion Week desfilando para la diseñadora dominicana Giannina Azar. Pero tal parece que sus talentos no se limitan al modelaje, pues acaba de comprobar que bien podría seguir los pasos de su famosas mamá haciendo carrera en la televisión.

Lina está dando pasos firmes en su carrera de modelo

Hace uno días, Lina probó suerte como reportera de Only In Dade, un medio digital de comunicación que cuenta con una comunidad de más de un millón de seguidores tan solo en Instagram. La joven no dudó en compartir en sus historias un vistazo de esta colaboración, con la que dejó ver otro de sus talentos.

La hija de Lili se unió a la cobertura de un partido de los Miami Heat, aunque desde una perspectiva divertida por medio de entrevistas al público. En el segmento La modelo preguntaba a los fanáticos qué los integrantes del equipo de baloncesto eran los más guapos y sexys, incluso se acercó a la simpática mascota del club deportivo para conocer su opinión.

Con micrófono en mano y ataviada con un look casual compuesto por un short de denim y una blusa blanca anudada al frente, Lina demostró gran soltura y naturalidad a la hora de abordar a las personas y entrevistarlas. Además, irradió confianza y seguridad, como su llevara una vida siendo reportera.

Entre las reacciones que generó el video al ser compartido en la cuenta de Instagram de Only In Dade, destacó la de su prima Emily Estefan. “¡Lina!”, comentó la joven, quien es hija de Emilio y Gloria Estefan, agregando además emojis de corazón, llamas y caras riendo. Lili, la madre de la guapa reportera también reaccionó a la publicación con un ‘me gusta’.

Lili no podría estar más orgullosa de su hija

Lili, la mamá más orgullosa

La conductora de El Gordo y La Flaca (Univision) no podría estar más orgullosa y feliz por los logros de su hija, a quien siempre ha apoyado incondicionalmente al igual que a su hermano mayo Lorenzo. “Te amo y te deseo toda la felicidad del mundo”, escribía la presentadora el pasado mes de agosto al celebrar los 20 años de su hija. “Que DIOS te siga llenando de puras bendiciones y te guíe siempre. ¡Te amo hasta la Luna y de regreso!”, agregaba.

