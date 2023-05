Luis Miguel muestra la carta que le envió Frank Sinatra: ‘Eres original, un tremendo talento’

Luego de semanas de expectación tras la confirmación de su gira, Luis Miguel anunció las fechas de sus conciertos para su tour 2023. Como era de esperarse, tan pronto se abrió la venta de boletos, el cantante arrasó. Casi todos los shows están sold out, y los pocos que quedan están en vías de agotarse en disponibilidad. Y ha sido en medio este furor por el regreso de ‘Luismi a los escenarios, que el cantante ha compartido un recuerdo muy especial: la carta que recibió ni más ni menos que de Frank Sinatra.

©GettyImages



Luis Miguel está arrasando en las taquillas para su próxima gira

Mientras los fans en México hacen todo por conseguir un boleto en las preventas para los conciertos de noviembre, Luis Miguel ha hecho un viaja al pasado para compartir en sus redes sociales las palabras que le escribió el legendario artista estadounidense.

“Querido Mickey. Durante años ha sido halagador escuchar a los jóvenes cantantes hablar de ellos como el nuevo Frank Sinatra”, escribió el mítico intérprete de temas como New York, New York, al inicio de su carta, escrita en papel impreso con su nombre y fechada en octubre de 1996.

“Fue aún más agradable cuando escuché de un joven en México que no tenía comparación con nadie”, continúa la misiva, subrayando la última palabra. “Cuando te conocí en México y realmente escuché tu voz, me di cuenta de que eres un realmente original, un tremendo talento y no tan malo a la vista”, expresa.

“Felicidades por conseguir tu estrella en el Paseo de la Fama.Eestoy seguro de que habrá mucho más por venir. Saludos cordiales, Frank”, concluye la carta, revelando el motivo de felicitación con el que fue enviado. Y es que, en septiembre de 1996, cuando tenía apenas 26 años, ‘El Sol de México’ recibió este reconocimiento, un mes antes de recibir la carta de Sinatra.

©GettyImages



Luis Miguel grabó un dueto con Sinatra

La historia del encuentro de Sinatra con Luis Miguel

Si bien ya se sabía de la existencia de esta carta, e incluso ya había circulado antes en redes, se trata de la primera vez que el cantante mexicano la comparte en sus redes sociales, donde suele ser muy reservado. Además, junto a la imagen de la misiva, agregó una foto de su inolvidable encuentro con el cantante estadounidense.

En Luis Miguel: La Serie, producción autorizada por el ‘cantante, se mostró el momento en el qye el cantante conoció Sinatra., quien era su gran ídolo. De acuerdo con la producción de Netflix, fue gracias a este encuentro que ‘Luismi’ pudo colaborar junto con él icónico intérprete en la canción Come Fly With Me. Este tema fue incluido en el álbum de Duets II, de Frank Sinatra, lanzado en 1994.

©GettyImages



Luis Miguel en 1996

