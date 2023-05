Georgina Rodríguez presume su ritmo latino bailando bachata

Quien haya visto su reality show en Netflix sabrá de lo importante que fue la danza para Georgina Rodríguez. La modelo española estudió ballet clásico desde niña, y siempre soñó con convertirse en una bailarina que pisara los más famosos escenarios. El tiempo ha pasado y aunque el destino le tenía preparadas otras cosas, Gio no olvida su amor por el baile, además de que su cuerpo tiene memoria de su buen ritmo. Así lo ha demostrado ahora en sus redes sociales, aunque con algo completamente distinto al ballet: bachata.

El pasado fin de semana Georgina compartió emocionada con sus seguidores su nueva aventura: las clases de baile. “Mi primera clase de bachata”, escribió la pareja de Cristiano Ronaldo en sus historias de Instagram, donde también etiquetó a su profesora, a quien le agradeció.

La española eligió el tema Te Espero, de Prince Royce y María Becerra, para ambientar su video. Las imágenes la mostraban concentrada bailando de manera muy coordinada con su instructora, usando un top y short deportivo, en un gimnasio. Aunque no reveló exactamente donde se encontraba, no sería para nada raro que Gio haya optado por tomas las lecciones en su propia casa. Hasta el momento no ha revelado estar de viaje, por lo que podría tratarse de su casa en Riad, capital de Arabia Saudí.

Y este lunes, Gio demostró que está iniciando muy bien la semana, pues compartió un nuevo vistazo de sus lecciones de baile. De nuevo en el gimnasio, con ropa deportiva y la melena recogida, la guapa española mostró sus mejores pasos de baile, dejó ver lo natural que le resulta moverse al compás de la música.

Lo importante que fue el ballet para Gio

“Para la disciplina y el alma yo creo que es lo mejor. A mí el ballet de pequeña me ayudó mucho. En mi infancia fue la clave, mi vía de escape. Me ayudó a evadirme de muchas cosas”, expresaba en su reality Soy Georgina al visitar la Royal Opera House, el teatro sede de la Compañía Real de Ópera y el Ballet Real de Inglaterra.

“Sin duda la maestra de mi vida fue la danza. Te enseña a saber que te enseñen, a saber compartir, a que nadie te regala nada. Para mí el baile significa todo. Sé que soy lo que soy gracias al ballet. En momentos oscuros me iluminó, fue la luz de mi vida, así que le agradezco muchísimo a mi madre por haberme apuntado”, agregó entonces.

