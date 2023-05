Encuentran sin vida a la finalista de Miss Universo, Sienna Weir, a los 23 años

Sienna Weir, modelo y finalista de Miss Universo, falleció a la edad de 23 años. Murió después de sufrir un accidente a caballo en su Australia natal. Según News.au, la muerte de Wier fue confirmada por sus representantes y familiares. Ella estaba montando en Windsor Polo Grounds el 2 de abril y sufrió una caida. Los informes afirman que Wier pasó dos días con soporte vital después del accidente y murió a causa de sus heridas.

Weir estuvo activa en Instagram, compartiendo fotos de sus viajes y sus trabajos como modelo. Tras la noticia de su muerte, seguidores y amigos dejaron sus comentarios y condolencias en sus publicaciones. “Descansa en paz”, escribió un seguidor. “Como compañero ecuestre, esto me duele aún más. Descansa en paz”, escribió una segunda persona..

Chris Dwyer, fotógrafo y amigo de Wier, compartió un emotivo homenaje: “Fuiste una de las almas más amables del mundo, iluminaste cualquier lugar en donde te presentaras y el mundo es mucho más oscuro ahora que te has ido”. “Espero que estés donde estés, seas el gremlin que todos conocemos y amamos. Ya te extraño mucho“, escribió.

Weir tenía una doble titulación en literatura inglesa y psicología de la Universidad de Sidney. También era una ecuestre apasionada; en una entrevista con la revista Gold Coast, explicó que había estado involucrada en el deporte desde que tenía tres años.

“Mi familia no está muy segura de dónde viene esta pasión, pero he montado a caballo desde que tenía tres años y no puedo imaginar mi vida sin ella”, dijo Weir. “Viajo a la zona rural de Sídney dos o tres veces por semana para entrenar y competir en Nueva Gales del Sur o en toda Australia cada dos fines de semana”, expresó en aquel entonces.

