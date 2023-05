‘Chicharito’ Hernández se quita años de encima y muestra su impactante transformación física

Si algo caracteriza a Javier ‘Chicharito’ Hernández además de su talento en la cancha es su personalidad directa y transparente. El futbolista mexicano ha sido sincero al hablar de las situaciones duras por las que ha pasado en términos de salud mental, y también ha compartido sus logros y momentos felices. La estrella de Los Angeles Galaxy acaba de compartir con orgullo el resultado de tres años de arduo entrenamiento, y ha dejado a más de uno boquiabierto.

El futbolista ha sido muy disciplinado en su entrenamiento

A tan solo un mes de celebrar su cumpleaños número 35, ‘Chicharito’ mostró el efecto rejuvenecedor que ha tenido en él la disciplina en el ejercicio. El delantero hizo una publicación conjunta en Instagram con su entrenador Roydian Chan en la que mostró su trabajado cuerpo.

“Javi y yo nos conocimos hace más de 3 años. Ya era una leyenda en su país y en el mundo del fútbol (o soccer jejeje). Recuerdo que me dijo: ‘Aún no he terminado. Me convertiré en una versión aún mejor de mí mismo y probaré que todos están equivocados’”, escribió el entrenador personal.

El futbolista presumió su trabajado físico

“Luego se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos de México y de alguna manera logró revertir el envejecimiento y parecer 3 años más joven que cuando lo conocí hace 3 años jajaja. Bueno, en realidad, sabemos exactamente cómo”, agregó en la publicación.

En el post, además de la foto en la que se veía al mexicano posando sonriente frente al espejo, luciendo sus marcados músculos en shorts, se compartieron algunas imágenes del antes de Hernández. En una foto se le veía levantándose la camiseta, mostrando el dorso, que lucía notablemente menos trabajado que ahora.

La transformación física ha sido muy notoria

Un video de la misma publicación detalló que la escena había ocurrido a inicios de diciembre de 2020, un día que Chicharito y su coach salieron a correr. El futbolista se veía exhausto mientras Chan lo animaba a seguir adelante.

¿Listo para el Mundial de 2026?

Como era de esperarse, esta publicación le valió a Hernández un sinfín de felicitaciones y halagos. También hubo algunos comentarios que sugirieron que el mexicano está listo para participar en la Copa del Mundo de 2026.

‘Chicharito’ no fue convocado por la Selección Mexicana para participar en el Mundial de Catar, pero eso no evitó que él le mostrara su apoyo a sus connacionales a la distancia. “¡Hoy de verde para apoyar a nuestro México lindo y querido! ¡Vamos!”, expresaba por aquellos días.

ha sido objeto de críticas en el pasado por su rendimiento en la cancha, pero él ha logrado hacerse de oídos sordos ante los comentarios negativos y enfocarse en su preparación física. “Solo quiero decir que confío completamente en mi equipo, mi organización, mi familia. Necesitamos ser más responsables con nosotros mismos y seguir mejorando cada día”, escribió hace apenas unos días al hablar de los resultados del Galaxy.

